الزمالك على صفيح ساخن.. سيناريوهات فض الاشتباك في أزمة شركة الكرة

يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عقد جلسة يوم الأربعاء المقبل لمناقشة العديد من الملفات الهامة الخاصة بالنادي وشركة الكرة والفريق.

وتأتي مستحقات اللاعبين المتأخرة على رأس أولويات المناقشات خصوصا بعد وعد حسين لبيب للفريق بصرف دفعة من المستحقات قبل نهاية الشهر الجاري.

كما سيناقش مجلس إدارة نادي الزمالك الموقف النهائي من انشاء شركة الكرة الجديدة في النادي خلال الفترة المقبلة.

حلول أمام الزمالك لحل أزمة شركة الكرة

وقد يكون هناك قرار بتأجيل ملف انشاء شركة الكرة بعد الاعتراضات الكبيرة من جانب رموز نادي الزمالك خلال الفترة الماضية

وهاجم عدد من نجوم نادي الزمالك قرار انشاء شركة الكرة وفق النسب المطروحة لصالح المستثمر الذي سيحصل على نسبة الإدارة وبالتالي يبتعد مجلس الزمالك عن قطاع الكرة تماما.

ويطمح حسين لبيب رئيس نادي الزمالك في الوصول لإقناع رمز الزمالك ونجومه السابقين بشأن انشاء شركة الكرة وفق النسب المطروحة

ويحاول حسين لبيب اقناع رموز الزمالك أنه لا يمكن تغيير هوية نادي الزمالك ولا قلق على النادي من دخول مستثمر لإدارة قطاع الكرة.

تأجيل اجتماع مجلس الزمالك

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن تفاصيل الاجتماع المرتقب بين حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وعدد من رموز القلعة البيضاء، لمناقشة ملف شركة الكرة، في ظل حالة الجدل المثارة بشأن نسب ملكية المستثمرين ومجلس إدارة النادي.

وقال هاني حتحوت، خلال برنامجه «مودرن سبورتس»، إن الاجتماع المقرر عقده غدًا في تمام السادسة مساءً بمقر نادي الزمالك، سيخصص لمناقشة ملف شركة الكرة، والاستماع إلى تساؤلات واعتراضات بعض رموز النادي بشأن حصول المستثمرين على النسبة الأكبر من الشركة مقارنة بنسبة مجلس الإدارة.

كان مقررًا عقده أمس، قبل تأجيله بسبب احتفالية لجنة الاستثمار، موضحًا أن النادي رد على الانتقادات الجماهيرية المتعلقة بتكاليف الحفل، بالتأكيد على أن مجلس الإدارة لم يتحمل أي نفقات لإقامته، وأن لجنة الاستثمار تولت تنظيمه في إطار سعيها لجذب استثمارات ومداخيل جديدة للنادي خلال الفترة المقبلة.

مفاوضات حسام الزناتي تتعثر في الزمالك

وتطرق هاني حتحوت إلى ملف تولي حسام الزناتي منصب المدير الرياضي لنادي الزمالك، مؤكدًا أن المفاوضات بين الطرفين لا تزال متعثرة، رغم وصولها في وقت سابق إلى مراحل متقدمة واقتراب الإعلان الرسمي عن الاتفاق.

وأوضح أن تعثر المفاوضات لا يعني فشلها بشكل نهائي، مشيرًا إلى أن طول فترة التفاوض دفع حسام الزناتي إلى التعمق في تفاصيل الأوضاع داخل النادي، وطرح مزيد من الاستفسارات والطلبات التي يرى أنها ضرورية لضمان نجاح مهمته حال توليه المسؤولية.

وأضاف أن أبرز الملفات التي تشغل الزناتي تتعلق بالتدفقات المالية، والاستقرار الإداري، ومستقبل شركة الكرة، إلى جانب العناصر التي سيعمل معها ضمن فريقه الإداري.

واختتم حتحوت تصريحاته بالإشارة إلى أن كثرة الاستفسارات والاشتراطات التي ظهرت بعد الوصول إلى اتفاقات شبه نهائية جعلت إدارة الزمالك تشعر بصعوبة تنفيذ بعض المطالب، في الوقت الذي ينتاب فيه حسام الزناتي القلق بشأن عدم تنفيذها، ليظل مصير توليه منصب المدير الرياضي معلقًا بين استكمال الاتفاق والإعلان الرسمي، أو ظهور مستجدات قد تؤدي إلى إلغاء التعاقد.