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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

معتمد جمال مدرب الزمالك يؤدي مناسك العمرة رفقة أسرته

معتمد جمال
معتمد جمال

نشر معتمد جمال المدير الفني للزمالك صورته أثناء تأدية مناسك العمرة خلال الساعات الماضية.

وسافر معتمد جمال مستغلا فترة التوقف الدولي لتأدية مناسك العمرة.

تحدث حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موقفه من الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة معتمد جمال، مؤكدًا ثقته في المدير الفني الوطني، ومطالبًا جماهير القلعة البيضاء بمواصلة دعم ومساندة اللاعبين خلال المرحلة المقبلة.

وأكد رئيس الزمالك أن جماهير النادي تمثل عنصرًا أساسيًا في مسيرة الفريق، مشيرًا إلى أن وجودها خلف اللاعبين والجهاز الفني يمنح الجميع دفعة معنوية كبيرة لتحقيق الانتصارات والعودة إلى المنافسة بقوة على البطولات.

وقال حسين لبيب، في تصريحات عبر تطبيق «زملكاوي»، المنصة الرسمية الخاصة بالنادي: «جماهير نادي الزمالك عظيمة ونحتاجهم دائمًا خلف الفريق، والفريق يحتاجهم».

وأضاف رئيس القلعة البيضاء: «أفضل جماهير في العالم هم جماهير نادي الزمالك، ونمتلك مدربًا وطنيًا كفئًا، وبوجود الجماهير خلف الفريق سنحصل على أفضل النتائج».

حسين لبيب يثق في قدرات معتمد جمال

وتعكس تصريحات حسين لبيب حالة الدعم والثقة التي تحظى بها القيادة الفنية للفريق بقيادة معتمد جمال، في ظل رغبة إدارة النادي في توفير الأجواء المناسبة للجهاز الفني واللاعبين من أجل تحقيق الاستقرار الفني والعودة إلى طريق الانتصارات.

وتسعى إدارة الزمالك إلى تعزيز حالة الترابط بين الجماهير واللاعبين والجهاز الفني، خاصة أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف جميع عناصر المنظومة البيضاء، من أجل تحقيق طموحات الجماهير والمنافسة على الألقاب.

موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاستئناف منافسات الدوري المصري الممتاز، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع نظيره الجونة يوم 23 نوفمبر الجاري، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الأبيض لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، لمواصلة مشواره في المسابقة المحلية، واستعادة النتائج الإيجابية خلال الفترة المقبلة.

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