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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسين لبيب أمام اختبار صعب.. اعتراضات تهدد مشروع شركة الكرة بالزمالك

حسين لبيب
حسين لبيب
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن تفاصيل الاجتماع المرتقب بين حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وعدد من رموز القلعة البيضاء، لمناقشة ملف شركة الكرة، في ظل حالة الجدل المثارة بشأن نسب ملكية المستثمرين ومجلس إدارة النادي.

وقال هاني حتحوت، خلال برنامجه «مودرن سبورتس»، إن الاجتماع المقرر عقده غدًا في تمام السادسة مساءً بمقر نادي الزمالك، سيخصص لمناقشة ملف شركة الكرة، والاستماع إلى تساؤلات واعتراضات بعض رموز النادي بشأن حصول المستثمرين على النسبة الأكبر من الشركة مقارنة بنسبة مجلس الإدارة.

وأوضح أن حسين لبيب سيحرص خلال الاجتماع على شرح وجهة نظر مجلس الإدارة، والرد على الاستفسارات، وتقديم رسائل طمأنة بشأن الحفاظ على هوية الزمالك ومصالحه، مشيرًا إلى أن الاجتماع قد ينتهي بأحد سيناريوهين.

وأضاف أن السيناريو الأول يتمثل في تأجيل ملف شركة الكرة، حال استمرار اعتراض رموز النادي وعدم اقتناعهم بالتصور المطروح، خاصة في ظل حالة الرفض التي عبّر عنها قطاع من جماهير الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

أما السيناريو الثاني، فيتمثل في نجاح حسين لبيب في إقناع رموز النادي بوجهة نظر مجلس الإدارة، والموافقة على حصول المستثمرين على النسبة الأكبر، مع التأكيد على أن ذلك لن يمثل تهديدًا لهوية الزمالك، لتستمر الإجراءات الخاصة بتأسيس شركة الكرة بشكل طبيعي.

وفي سياق آخر، أشار حتحوت إلى أن مجلس إدارة الزمالك سيعقد اجتماعًا مهمًا يوم الأربعاء، لمناقشة عدد من الملفات، في مقدمتها الأمور المتعلقة بفريق كرة القدم، إلى جانب الاستعدادات الخاصة بالجمعية العمومية المقرر انعقادها.

ولفت إلى أن الاجتماع كان مقررًا عقده أمس، قبل تأجيله بسبب احتفالية لجنة الاستثمار، موضحًا أن النادي رد على الانتقادات الجماهيرية المتعلقة بتكاليف الحفل، بالتأكيد على أن مجلس الإدارة لم يتحمل أي نفقات لإقامته، وأن لجنة الاستثمار تولت تنظيمه في إطار سعيها لجذب استثمارات ومداخيل جديدة للنادي خلال الفترة المقبلة.

مفاوضات حسام الزناتي تتعثر في الزمالك

وتطرق هاني حتحوت إلى ملف تولي حسام الزناتي منصب المدير الرياضي لنادي الزمالك، مؤكدًا أن المفاوضات بين الطرفين لا تزال متعثرة، رغم وصولها في وقت سابق إلى مراحل متقدمة واقتراب الإعلان الرسمي عن الاتفاق.

وأوضح أن تعثر المفاوضات لا يعني فشلها بشكل نهائي، مشيرًا إلى أن طول فترة التفاوض دفع حسام الزناتي إلى التعمق في تفاصيل الأوضاع داخل النادي، وطرح مزيد من الاستفسارات والطلبات التي يرى أنها ضرورية لضمان نجاح مهمته حال توليه المسؤولية.

وأضاف أن أبرز الملفات التي تشغل الزناتي تتعلق بالتدفقات المالية، والاستقرار الإداري، ومستقبل شركة الكرة، إلى جانب العناصر التي سيعمل معها ضمن فريقه الإداري.

واختتم حتحوت تصريحاته بالإشارة إلى أن كثرة الاستفسارات والاشتراطات التي ظهرت بعد الوصول إلى اتفاقات شبه نهائية جعلت إدارة الزمالك تشعر بصعوبة تنفيذ بعض المطالب، في الوقت الذي ينتاب فيه حسام الزناتي القلق بشأن عدم تنفيذها، ليظل مصير توليه منصب المدير الرياضي معلقًا بين استكمال الاتفاق والإعلان الرسمي، أو ظهور مستجدات قد تؤدي إلى إلغاء التعاقد.

الإعلامي هاني حتحوت حسين لبيب الزمالك إدارة النادي حسام الزناتي

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