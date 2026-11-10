نور الدين بن زكري: اسمي طُرح لتدريب الزمالك ولكن الأمور لم تصل لمفاوضات رسمية

كشف الجزائري نور الدين بن زكري، المدير الفني السابق لفريق الشباب السعودي، عن تلقيه عروضًا من عدة أندية مصرية خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنه رفض خوض أي تجربة تدريبية في مصر باستثناء الأندية الكبرى، وعلى رأسها الأهلي والزمالك.

وأوضح بن زكري، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو»، المذاع عبر قناة ON E، أن اسمه طُرح لتدريب الزمالك عن طريق وكيل أعماله، إلا أن الأمر لم يصل إلى مرحلة المفاوضات الرسمية.

وأضاف أن عدم التوصل إلى اتفاق يرجع إلى المقابل المادي، مشيرًا إلى أن قيمته التسويقية ارتفعت بعد تجربته في الدوري السعودي، وهو ما جعل مطالبه المالية مرتفعة.