تحذير من المستوى الرابع.. أمريكا تحث مواطنيها على عدم السفر إلى 23 دولة

أدرجت منظمة السفر TravelGov التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية 23 دولة تحت أعلى مستوى من التحذيرات المتعلقة بالسفر، وهو المستوى 4 - لا تسافر، وحثت الأمريكيين على تجنب زيارتها لأي سبب من الأسباب.

وقالت منظمة السفر الحكومية إن هذا التصنيف يعكس الظروف المحلية، أو قدرة الولايات المتحدة المحدودة على مساعدة الأمريكيين في تلك الوجهات، أو كليهما.

الدول المدرجة ضمن المستوى 4

أفغانستان، بيلاروسيا، بوركينا فاسو، بورما، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، جمهورية الكونغو الديمقراطية، هايتي، إيران، العراق، لبنان، ليبيا، مالي، النيجر، كوريا الشمالية، روسيا، الصومال، جنوب السودان، السودان، سوريا، أوغندا، أوكرانيا، اليمن.



ماذا يعني التحذير؟

تتراوح تحذيرات السفر الأمريكية من المستوى 1 إلى المستوى 4. وصفت TravelGov الوجهات في أعلى فئة بأنها خطيرة وحثت الأمريكيين على التحقق من التحذير الخاص بوجهتهم قبل التخطيط للسفر.