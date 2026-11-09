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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

الستات لازم تمشي بسرعة.. الأبحاث العلمية تكشف فوائد مذهلة

المشي
المشي
اسماء محمد

​تبحث الكثير من النساء عن تمارين رياضية تحقق التوازن بين حرق الدهون، الحفاظ على صحة القلب، وتجنب الضغط المفرط على المفاصل وغالباً ما يتم إغفال أن المشي السريع باعتباره تمريناً بسيطاً، إلا أن الأدلة العلمية والتجارب الميدانية تثبت أنه خيار استثنائي يتناسب تماماً مع الطبيعة البيولوجية والهرمونية لجسم المرأة في مختلف مراحل عمرها.  


ونقلا عما جاء في موقع very well fite فوائد المشي السريع للنساء:


الحماية الفعالة ضد هشاشة العظام 



تتعرض النساء لمخاطر الإصابة بهشاشة العظام (Osteoporosis) بنسبة أكبر بكثير مقارنة بالرجال، وتتضاعف هذه المخاطر بعد مرحلة انقطاع الطمث (سن اليأس) نتيجة التراجع الطبيعي في مستويات هرمون الإستروجين الذي يحمي العظام.

يُعتبر المشي السريع تمريناً يعتمد على تحمل وزن الجسم (Weight-bearing exercise) فعندما تلامس الأقدام الأرض بسرعة وبقوة معتدلة، يتم تحفيز خلايا العظام على إعادة بناء نفسها وزيادة كثافتها، مما يقلل بشكل ملحوظ من خطر الإصابة بالكسور وضعف الهيكل العظمي على المدى الطويل.  

استهداف الدهون الحشوية وتقليص محيط الخصر 



تمر النساء بتغيرات هرمونية مستمرة خلال الحمل، بعد الولادة، أو مع تقدم العمر وصولاً لسن اليأس، وهي تغيرات غالباً ما تؤدي إلى إعادة توزع الدهون وتخزينها في منطقة البطن (الدهون الحشوية الضارة المحيطة بالأعضاء الداخلية).

أظهرت الدراسات الحديثة أن ممارسة المشي السريع بانتظام وبوتيرة مستمرة تساهم بشكل مباشر في تحسين استجابة الجسم للأنسولين وحرق الدهون المختزنة في منطقة البطن، مما يساعد على نحت الخصر وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بزيادة الوزن (مثل أمراض الأيض والسكري).

تنظيم الهرمونات وتحسين الحالة النفسية 

 

تواجه النساء ضغوطاً حياتية يومية وتقلبات هرمونية طبيعية مثل متلازمة ما قبل الحيض PMS، أو أعراض ما قبل سن اليأس والتي ترفع من مستويات هرمون التوتر الكورتيزول

يعمل المشي السريع على خفض مستويات الكورتيزول المرتفع، وفي المقابل يحفز إطلاق الناقلات العصبية المسؤولة عن السعادة مثل الإندورفين والدوبامين و هذا التوازن الكيميائي يقلل من حدة القلق، يخفف من أعراض الاكتئاب الخفيف، ويمنح المرأة شعوراً عميقاً بالصفاء الذهني وتحسين جودة النوم ليلاً.

 

دعم القلب والأوعية الدموية بدون إجهاد المفاصل
 

تميل بعض التمارين الشائعة (مثل الجري العنيف أو التمارين عالية الشدة HIIT) إلى تشكيل ضغط كبير وقاسي على مفاصل الركبة والكاحل لدى النساء.

يوفر المشي السريع فوائد الكارديو الكاملة - مثل خفض ضغط الدم، وتقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، وتعزيز كفاءة عضلة القلب وضخ الدم - ولكنه يندرج تحت التمارين منخفضة التأثير (Low-impact)، مما يحافظ على سلامة الغضاريف والمفاصل ويحميها من الإصابات والخشونة على المدى البعيد.  

تحسين الدورة الدموية ومكافحة تورم الساقين واحتباس السوائل

 

​تعاني الكثير من النساء من مشاكل ضعف الدورة الدموية في الأطراف السفلية، والشعور بثقل الساقين، أو تورم القدمين (نتيجة الجلوس الطويل، أو الوقوف المتكرر، أو التغيرات الهرمونية).

تعمل الحركة الإيقاعية السريعة وانقباض عضلات الساقين المتكرر أثناء المشي السريع بمثابة مضخة طبيعية تدفع الدم والسوائل اللمفاوية نحو الأعلى بكفاءة عالية، مما ينشط الدورة الدموية ويقضي على الشعور بالإجهاد والتورم في الساقين.  

معلومات مهنة

الاستفادة القصوى من المشي السريع لا تتطلب معدات باظهة أو اشتراكات في النوادي الرياضية، بل تتطلب الاستمرارية والالتزام.
​المدة الموصى بها: من 30 إلى 45 دقيقة في اليوم، لمدة 5 أيام أسبوعياً.  


​معدل السرعة
أن تشعر المرأة بارتفاع طفيف في معدل ضربات القلب وسرعة التنفس، مع القدرة على التحدث بجمل قصيرة متصلة اختبار الحديث Talk Test وهو ما يضمن دخول الجسم في النطاق الفعّال لحرق الدهون وتعزيز اللياقة البدنية.

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