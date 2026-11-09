وزير الاتصالات: إتاحة خدمات عالية الجودة ومناسبة التكلفة أساس التنمية الشاملة

ألقى المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كلمة مصر في الجلسة العامة لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة، بحضور دورين بوغدان مارتن، الأمين العام للاتحاد (ITU)، وممثلي الحكومات والدول الأعضاء، وقيادات الاتحاد، والهيئات التنظيمية، وشركات الاتصالات والتكنولوجيا، والجامعات ومراكز البحوث، والمنظمات الدولية والإقليمية.

وفي مستهل كلمته، توجه المهندس رأفت هندي بالشكر والتقدير لدولة قطر على استضافتها الكريمة وحسن تنظيمها للمؤتمر.

وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، أن مصر تؤمن بأن إتاحة خدمات اتصالات عالية الجودة ومناسبة التكلفة وآمنة للجميع هي أساس التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرًا إلى أن رؤية مصر الرقمية تتسق مع الهدفين الرئيسيين للخطة الاستراتيجية للاتحاد: الشمول الرقمي، والتحول الرقمي المستدام.

وأضاف المهندس رأفت هندي، أن مصر تواصل تطوير بنيتها التحتية الرقمية، وتتوسع في شبكات الألياف الضوئية، وإطلاق خدمات الجيل الخامس، وتعمل على ربط المناطق الريفية والأقل حظًا، بما يسهم في تقليص الفجوة الرقمية، مضيفا أن مصر تمضي في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للانتقال إلى الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IPv6)، وأنها أطلقت استراتيجية الطيف الترددي للفترة 2026–2030.

وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، أن مصر تنظر إلى الاتصال باعتباره وسيلة لتمكين الإنسان وتحسين جودة الحياة، وتولي أهمية خاصة للذكاء الاصطناعي، ومن أبرز تطبيقاته تطوير النموذج اللغوي المصري «كرنك» لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي باللغة العربية.

وأعرب المهندس رأفت هندي، عن اعتزازه بحصول عدد من المبادرات المصرية على التقدير ضمن جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS)، في مجالات تمكين المرأة والشباب، وتنمية المهارات، والتحول الرقمي، والسلامة على الإنترنت.

وشدد المهندس رأفت هندي، على اعتزاز مصر بشراكتها التاريخية مع الاتحاد منذ انضمامها إليه عام 1876 وعضويتها في مجلسه عام 1947، لافتًا إلى أن هذه الشراكة تشهد مزيدًا من التطور، من خلال العمل على إنشاء مركز التسريع والابتكار في مصر، والمركز المصري الأفريقي للتدريب في مجال تنظيم الاتصالات الذي اختير مركزًا تدريبيًا ضمن أكاديمية الاتحاد، إلى جانب التعاون الجاري في مجال المدن الذكية المستدامة.

وفي إطار مواصلة مساهمة مصر في أعمال الاتحاد، أعلن المهندس رأفت هندي تجديد ترشح مصر لعضوية مجلس الاتحاد عن قارة أفريقيا، معربًا عن تطلعه لدعم الدول الأعضاء لهذا الترشح.

كما جدد المهندس رأفت هندي، التزام مصر بمواصلة العمل مع الاتحاد وجميع الدول لبناء مستقبل رقمي أكثر شمولًا وأمانًا وازدهارًا للجميع.

وفي سياق متصل، التقى المهندس رأفت هندي ، مع المهندس عبد الله بن عامر السواحة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة الذكاء الاصطناعي.

وشهد اللقاء استعراض مجالات التعاون المشترك في ضوء مذكرة التفاهم الإطارية الموقعة بين البلدين عام 2019، التي تشمل الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والبريد، وبناء القدرات، والابتكار وريادة الأعمال، وتشجيع شراكات الأعمال.

وخلال اللقاء، أكد المهندس رأفت هندي أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحا التطورات التي يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، وجهود تطوير البنية التحتية للاتصالات على مستوى الجمهورية، بما في ذلك مد كابلات الألياف الضوئية على مستوى الجمهورية، بما في ذلك قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

من جانبه، أكد المهندس عبد الله بن عامر السواحة، اهتمامه بتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، بما يسهم في توسيع مجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما أكد الوزيران، على أهمية تعزيز التنسيق في المحافل الدولية المعنية بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتبادل الرؤى وتنسيق المواقف بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ووجه المهندس رأفت هندي الدعوة لنظيره السعودي لزيارة مصر، لمواصلة المباحثات حول سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

حضر اللقاء من الجانب المصري، المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وأحمد سعيد مستشار الشئون الإقتصادية والإحصائية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسماح عزيز رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ومن الجانب السعودي المهندس هيثم بن عبد الرحمن العوهلي، محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية؛ والمهندس منصور القرشي، نائب الوزير للتعاون الدولي والشراكات؛ ونورة الزيد، مستشار أول؛ ومحمد الجنوبي، نائب المحافظ لقطاع الطيف الترددي؛ والمهندس معاذ الرميح، مدير عام الشؤون الدولية.

كما عقد المهندس رأفت هندي اجتماعا مع باولا إنجابيري وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار بجمهورية رواندا، حيث تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات البنية التحتية للاتصالات والذكاء الاصطناعي، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في يوليو الماضي، إلى جانب بحث سبل تعزيز التنسيق وتبادل الرؤى بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل الدولية المعنية بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.