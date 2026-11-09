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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عبدالناصر زيدان يكشف خطة الزمالك في يناير.. 5 لاعبين على قائمة الراحلين

الزمالك
الزمالك

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان، عن تحركات إدارة نادي الزمالك ، استعدادًا لفترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وموقف الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال من قائمة اللاعبين المرشحين للرحيل، حال نجاح النادي في رفع عقوبة إيقاف القيد التأديبي.

وقال عبدالناصر زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" المذاع على قناة "Modern MTI": "يترقب مسؤولو نادي الزمالك قرار المحكمة الرياضية الدولية بشأن قبول الطعن ورفع عقوبة إيقاف القيد التأديبي، تمهيدًا لإمكانية إبرام صفقات جديدة خلال الانتقالات الشتوية".

وأضاف: "الزمالك استقر على رحيل 5 لاعبين خلال الميركاتو الشتوي، حال رفع عقوبة إيقاف القيد وفتح الباب أمام التعاقد مع صفقات جديدة".

وتابع: "استقر الجهاز الفني لفريق الزمالك بشكل مبدئي على إعارة عمرو ناصر، مهاجم الفريق، خلال يناير المقبل".

وأوضح: "قائمة الراحلين المنتظرة تضم محمود الشناوي، حارس المرمى، ومحمود جهاد، لاعب الوسط المدافع، والتونسي أحمد الجفالي، الجناح الأيمن، وسيف فاروق جعفر، لاعب الوسط، إلى جانب عمرو ناصر".

واختتم تصريحاته قائلًا: "معتمد جمال، المدير الفني للفريق، وافق بشكل مبدئي على رحيل هذه المجموعة خلال الانتقالات الشتوية، حال وصول عروض رسمية مناسبة".

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