قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تمويل أوروبي وألماني بـ 108 ملايين يورو لدعم تخزين الطاقة بالبطاريات داخل مجمع بنبان بأسوان
رفع حد أجور المعلمين لـ15 ألف جنيه خلال عامين وتحسين دخول أساتذة الجامعات.. أبرز قرارات اجتماع رئيس الوزراء
هشام يكن يكشف حقيقة هدم البوابة الرئيسية لنادي الزمالك
سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم 9 نوفمبر 2026 في البنوك المصرية
كامل الوزير يعتذر لمصابي حادث قطاري العياط.. ويشدد: لا تهاون مع المتسببين
مدير كونيا سبور: مصطفى محمد لا يستحق الانضمام لمنتخب مصر حاليًا
كامل الوزير يزور مصابي حادث قطاري العياط ويتوعد المتسببين: لن يفلت أحد من العقاب
ثقتي كاملة في نجاحك بمهمتك الوطنية.. أبو العينين يوجه رسالة شكر لـ علي ماهر بعد توليه قيادة منتخب مصر
انطلاق صرف الأسمدة الشتوية بـ "كارت الفلاح".. والزراعة تخصص خط "واتساب" للشكاوى
أسعار الكهرباء الأوروبية تقفز فوق 600 يورو مع تراجع حاد في طاقة الرياح
عبدالناصر زيدان يكشف خطة الزمالك في يناير.. 5 لاعبين على قائمة الراحلين
"جاكيت الليل أصبح ضروريا".. تفاصيل حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أحمد لطفي السيد «أستاذ الجيل»..وجراح القلب العالمي مجدي يعقوب شخصيتا الدورة 58 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

أحمد لطفي السيد «أستاذ الجيل»..وجراح القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب
أحمد لطفي السيد «أستاذ الجيل»..وجراح القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب
حسام الفقي

من قلب منارة العلم والتنوير، وبفخر يمتد عبر الأجيال، تطل جامعة القاهرة مجدداً لتؤكد ريادتها الفكرية والعلمية! فمع إعلان وزارة الثقافة عن شخصيات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2027، يتجلى بوضوح أثر هذه الجامعة العريقة في بناء العقل المصري والعالمي، باختيار "أستاذ الجيل" أحمد لطفي السيد، ورائد الإنسانية وجراحة القلب الدكتور مجدي يعقوب، نحن لا نحتفي فقط برمزين استثنائيين، بل نفتح للأجيال الجديدة نوافذ من الإلهام والشغف، تثبت أن العطاء المصري في مجالات العلم والفكر لا يعرف الحدود.


يأتي ذلك تأكيدا لدورها الريادى فكريا وعلميا،وانطلاقا من موقعها كمؤسسة وطنية عريقة،واعتزازا بمكانة رموزها وعطائهم وامتداد تأثيرهم فى مختلف المجالات الحياتية، أعربت جامعة القاهرة عن اعتزازها باختيار اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب "أستاذ الجيل"، المفكر الكبير الراحل أحمد لطفي السيد، أول رئيس لجامعة القاهرة، وجراح القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، أحد أبرز خريجي كلية طب قصر العيني، شخصيتي المعرض في دورته الثامنة والخمسين، المقرر إقامتها خلال الفترة من 20 يناير إلى 2 فبراير 2027، وفقًا لما أعلنته وزارة الثقافة.

مصدر فخر واعتزاز: يعكس الاختيار الدور التاريخي للجامعة في إعداد علماء ومفكرين قادوا مسيرة المعرفة والإنسانية.

وفى هذا السياق، أكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن هذا الاختيار يمثل مصدر فخر واعتزاز لأسرة جامعة القاهرة، ويعكس دورها التاريخي - عبر مسيرتها منذ نشأتها - في إعداد أجيال من المفكرين والعلماء الذين أسهموا في تقدم المعرفة وخدمة المجتمع والإنسانية، مشيرًا إلى أن الشخصيتين بانتمائهما للجامعة، تمثلان نموذجين بارزين للعطاء المصري في مجالي الفكر والعلم.

وأوضح رئيس الجامعة أن المفكر الكبير "أستاذ الجيل" أحمد لطفي السيد  أحد أبرز رواد التنوير والفكر المصري الحديث، وأحد رموز الدفاع  عن الحرية والاستقلال الفكري، وقد ارتبط اسمه بتاريخ جامعة القاهرة وتطورها المؤسسي، حيث تولى إدارتها عقب تحولها إلى جامعة حكومية عام 1925، وأسهم في ترسيخ مكانتها بوصفها منارة للعلم والفكر والثقافة، ومنارة للاستقلال الفكرى والعلمى، واستحق عن جدارة لقب «أستاذ الجيل».

وأشار د.محمد سامى عبدالصادق إلى أن الدكتور مجدي يعقوب، الذي تخرج في كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، أحد أبرز النماذج العالمية المشرفة لخريجي الجامعة، بما حققه من إنجازات رائدة في مجال جراحة القلب والبحث العلمي، وما قدمه من إسهامات إنسانية بارزة في علاج مرضى القلب، وإتاحة الرعاية الطبية المتقدمة للفئات الأكثر احتياجًا، إضافة إلى دوره في الإعداد والتدريب لأجيال من الأطباء والباحثين.

وأشار د.محمد سامى عبدالصادق إلى أن جامعة القاهرة كانت سباقة فى الاحتفاء بالمفكر الكبير أحمد لطفي السيد، حيث نظمت خلال دورة العام الماضي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب ، مؤتمرا ثقافيا وفكريا تناول سيرته ومسيرته وإسهاماته في الحياة الفكرية والوطنية والجامعية، وأعلنت   عن تخصيص جائزة تحمل اسمه،  وأوصى المؤتمر فى انعقاده ضمن فعاليات المعرض باختيار أحمد لطفى السيد، إحدى شخصيات معرض القاهرة الدولي للكتاب لهذا  العام 2027، تقديرًا لمكانته وإسهاماته الممتدة في مجالات الفكر والسياسة والثقافة والتعليم الجامعي.

وأعربت الجامعة عن تقديرها الكامل  لاختيار اللجنة العليا للمعرض أحمد لطفي السيد شخصيةً للمعرض، بما يتوافق مع التوصية التي سبق أن طرحها مؤتمرها الذي نظمته بالمعرض العام الماضى، كما يعكس أهمية استعادة تراث رواد الفكر والتنوير المصري لتعريف الأجيال الجديدة بأدوارهم في بناء الوعي الوطني والثقافي.

وفى سياق متصل، أعلنت  جامعة القاهرة أنها بصدد الإعداد لتنظيم عدد من الفعاليات الثقافية والعلمية خلال الدورة الثامنة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بالتنسيق مع الجهات المنظمة، احتفاء بأستاذ الجيل، وبرائد جراحات القلب العالمى، وإلقاء الضوء على مسيرتيهما وإسهاماتهما الفكرية والعلمية والإنسانية، بما يعزز ارتباط الأجيال الجديدة بتاريخ الجامعة ورموزها، ويقدم نماذج مصرية ملهمة للشباب في مجالات الفكر والبحث العلمي والعمل الإنساني.

وأكدت جامعة القاهرة أن اختيار أحمد لطفي السيد ود.مجدي يعقوب شخصيتي المعرض يجسد امتدادا لرسالتها عبر الأجيال، ويعكس إسهامات أبنائها ورموزها في مسيرة التقدم العلمي والفكري، باعتبارها مؤسسة وطنية عريقة تجمع بين التميز الأكاديمي والتنوير الفكري والمسئولية المجتمعية والإنسانية.

امعة القاهرة وزارة الثقافة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2027 القاهرة الدولي للكتاب 2027 معرض القاهرة الدولي للكتاب الدكتور مجدي يعقوب أحمد لطفي السيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر وألمانيا تبنيان شراكة للتدريب والتشغيل

ألمانيا تفتح أبوابها للمصريين.. 7 قطاعات تطلب عمالة مصرية (تفاصيل)

حسام حسن

بعد رحيله عن منتخب مصر.. حسام حسن يقترب من تدريب صن داونز

الذهب

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل رقماً قياسياً

الذهب

بعد الارتفاع الجديد.. سعر الذهب اليوم

مقابلة ترامب مع سي بي إس

ترامب: آمل أن يفتقدني الناس بعد وفاتي.. أنا شخص متدين لذا سأذهب إلي الجنة

شيكابالا

شيكابالا عن حسام حسن: لما كان بيدخل أوضة اللبس في الزمالك اللاعيبة كانت بتقف

علي ماهر

6 تغييرات في قائمة منتخب مصر.. كيف اختلفت اختيارات علي ماهر عن قائمة حسام حسن الأخيرة؟

محمد صلاح

هل تسبب محمد صلاح في رحيل حسام حسن؟.. إبراهيم فايق يكشف تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يلتقي نظيره البرازيلي لمناقشة تطوير العلاقات الثنائية وبحث الملفات الدولية

تميم خلاف

سفير مصر في بيروت: التعاون الصحي مع لبنان محور رئيسي بالعلاقات الثنائية

العقيد الركن ماجد النزيلي

سقوط 127 مسلحا بين قتيل وجريح.. القوات اليمنية تشنّ مئات الضربات على الحوثيين

بالصور

سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ.. ما هى؟

سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟
سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟
سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟

فيتامين سي قد يوقف السرطان قبل ظهوره؟.. هل يصبح سلاحا جديدا للوقاية من الأورام؟

فيتامين سي يمنع السرطان
فيتامين سي يمنع السرطان
فيتامين سي يمنع السرطان

فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب

فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب
فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب
فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب

أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور

أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور
أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور
أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور

فيديو

وزير الدفاع يلتقي الوزير المنتدب للدفاع الوطني ببنين

وزير الدفاع يلتقي الوزير المنتدب للدفاع الوطني ببنين ويوقعان اتفاقية تعاون مشترك.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: كيف أكلت الصحافة نفسها؟

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: صلوات في مقبرة الذات.. حين تقف ملامحنا الحقيقية جثة في مأتم الوجوه الزائفة!

د. مجدي بدران

د.مجدى بدران يكتب: الفيروس المخلوي التنفسي

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تشكيلُ السلبية

المزيد