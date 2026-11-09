أحمد لطفي السيد «أستاذ الجيل»..وجراح القلب العالمي مجدي يعقوب شخصيتا الدورة 58 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

من قلب منارة العلم والتنوير، وبفخر يمتد عبر الأجيال، تطل جامعة القاهرة مجدداً لتؤكد ريادتها الفكرية والعلمية! فمع إعلان وزارة الثقافة عن شخصيات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2027، يتجلى بوضوح أثر هذه الجامعة العريقة في بناء العقل المصري والعالمي، باختيار "أستاذ الجيل" أحمد لطفي السيد، ورائد الإنسانية وجراحة القلب الدكتور مجدي يعقوب، نحن لا نحتفي فقط برمزين استثنائيين، بل نفتح للأجيال الجديدة نوافذ من الإلهام والشغف، تثبت أن العطاء المصري في مجالات العلم والفكر لا يعرف الحدود.



يأتي ذلك تأكيدا لدورها الريادى فكريا وعلميا،وانطلاقا من موقعها كمؤسسة وطنية عريقة،واعتزازا بمكانة رموزها وعطائهم وامتداد تأثيرهم فى مختلف المجالات الحياتية، أعربت جامعة القاهرة عن اعتزازها باختيار اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب "أستاذ الجيل"، المفكر الكبير الراحل أحمد لطفي السيد، أول رئيس لجامعة القاهرة، وجراح القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، أحد أبرز خريجي كلية طب قصر العيني، شخصيتي المعرض في دورته الثامنة والخمسين، المقرر إقامتها خلال الفترة من 20 يناير إلى 2 فبراير 2027، وفقًا لما أعلنته وزارة الثقافة.

مصدر فخر واعتزاز: يعكس الاختيار الدور التاريخي للجامعة في إعداد علماء ومفكرين قادوا مسيرة المعرفة والإنسانية.

وفى هذا السياق، أكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن هذا الاختيار يمثل مصدر فخر واعتزاز لأسرة جامعة القاهرة، ويعكس دورها التاريخي - عبر مسيرتها منذ نشأتها - في إعداد أجيال من المفكرين والعلماء الذين أسهموا في تقدم المعرفة وخدمة المجتمع والإنسانية، مشيرًا إلى أن الشخصيتين بانتمائهما للجامعة، تمثلان نموذجين بارزين للعطاء المصري في مجالي الفكر والعلم.

وأوضح رئيس الجامعة أن المفكر الكبير "أستاذ الجيل" أحمد لطفي السيد أحد أبرز رواد التنوير والفكر المصري الحديث، وأحد رموز الدفاع عن الحرية والاستقلال الفكري، وقد ارتبط اسمه بتاريخ جامعة القاهرة وتطورها المؤسسي، حيث تولى إدارتها عقب تحولها إلى جامعة حكومية عام 1925، وأسهم في ترسيخ مكانتها بوصفها منارة للعلم والفكر والثقافة، ومنارة للاستقلال الفكرى والعلمى، واستحق عن جدارة لقب «أستاذ الجيل».

وأشار د.محمد سامى عبدالصادق إلى أن الدكتور مجدي يعقوب، الذي تخرج في كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، أحد أبرز النماذج العالمية المشرفة لخريجي الجامعة، بما حققه من إنجازات رائدة في مجال جراحة القلب والبحث العلمي، وما قدمه من إسهامات إنسانية بارزة في علاج مرضى القلب، وإتاحة الرعاية الطبية المتقدمة للفئات الأكثر احتياجًا، إضافة إلى دوره في الإعداد والتدريب لأجيال من الأطباء والباحثين.

وأشار د.محمد سامى عبدالصادق إلى أن جامعة القاهرة كانت سباقة فى الاحتفاء بالمفكر الكبير أحمد لطفي السيد، حيث نظمت خلال دورة العام الماضي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب ، مؤتمرا ثقافيا وفكريا تناول سيرته ومسيرته وإسهاماته في الحياة الفكرية والوطنية والجامعية، وأعلنت عن تخصيص جائزة تحمل اسمه، وأوصى المؤتمر فى انعقاده ضمن فعاليات المعرض باختيار أحمد لطفى السيد، إحدى شخصيات معرض القاهرة الدولي للكتاب لهذا العام 2027، تقديرًا لمكانته وإسهاماته الممتدة في مجالات الفكر والسياسة والثقافة والتعليم الجامعي.

وأعربت الجامعة عن تقديرها الكامل لاختيار اللجنة العليا للمعرض أحمد لطفي السيد شخصيةً للمعرض، بما يتوافق مع التوصية التي سبق أن طرحها مؤتمرها الذي نظمته بالمعرض العام الماضى، كما يعكس أهمية استعادة تراث رواد الفكر والتنوير المصري لتعريف الأجيال الجديدة بأدوارهم في بناء الوعي الوطني والثقافي.

وفى سياق متصل، أعلنت جامعة القاهرة أنها بصدد الإعداد لتنظيم عدد من الفعاليات الثقافية والعلمية خلال الدورة الثامنة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بالتنسيق مع الجهات المنظمة، احتفاء بأستاذ الجيل، وبرائد جراحات القلب العالمى، وإلقاء الضوء على مسيرتيهما وإسهاماتهما الفكرية والعلمية والإنسانية، بما يعزز ارتباط الأجيال الجديدة بتاريخ الجامعة ورموزها، ويقدم نماذج مصرية ملهمة للشباب في مجالات الفكر والبحث العلمي والعمل الإنساني.

وأكدت جامعة القاهرة أن اختيار أحمد لطفي السيد ود.مجدي يعقوب شخصيتي المعرض يجسد امتدادا لرسالتها عبر الأجيال، ويعكس إسهامات أبنائها ورموزها في مسيرة التقدم العلمي والفكري، باعتبارها مؤسسة وطنية عريقة تجمع بين التميز الأكاديمي والتنوير الفكري والمسئولية المجتمعية والإنسانية.