رسالة مؤلمة … تيم حسن يكشف تفاصيل رحيل شقيقه وفقدان والده الذاكرة

كشف الفنان السوري تيم حسن للمرة الأولى عن تفاصيل وفاة شقيقه الأصغر خلدون، الذي رحل بعد معاناة مع مرض الشلل الدماغي، مستعيدًا ذكريات مؤلمة من طفولته حين كان لا يزال طالبًا في الصف التاسع، والظروف القاسية التي عاشتها أسرته خلال تلك الفترة.

وخلال ظهوره في أحد برامج البودكاست، أوضح تيم حسن أن شقيقه خلدون وُلد مصابًا بالشلل الدماغي، وكان يعتمد على كرسي متحرك في حياته اليومية.

ولفت إلى أن التعامل مع حالته كان يمثل تحديًا كبيرًا للأسرة، خاصةً مع صعوبة التواصل معه لعدم قدرته على الكلام، وعدم امتلاك أفراد العائلة آنذاك الخبرة الكافية لفهم احتياجاته والتعامل معها.

وأضاف الفنان السوري أن حالة خلدون شهدت تحسنًا نسبيًا خلال الفترة الأخيرة من حياته، حيث تمكن من الوقوف على قدميه والاستناد إلى الحائط، رغم استمرار معاناته الصحية.

واستعاد تيم حسن اللحظات الأخيرة في حياة شقيقه، موضحًا أنه تمكن ذات يوم من الوقوف والتحرك مستندًا إلى الحائط حتى وصل إلى باب المطبخ، وحين فتح والده الباب وكان خلدون يستند إلى الجهة الأخرى، سقط إلى الخلف وارتطم رأسه بالأرض، ليفارق الحياة في الحال.

