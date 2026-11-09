قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد صرف مرتبات نوفمبر 2026.. جدول الأجور الجديد بعد الزيادة لجميع الدرجات الوظيفية
إنبي: الأهلي لم يطلب التعاقد مع كالوشا | خاص
تحذير أمني في محيط البيت الأبيض
دار الإفتاء: بعد غد الأربعاء أول أيام شهر جمادى الآخرة لعام 1448ه
طبول الحرب تدق في أوروبا.. روسيا تكشف موعد المواجهة مع الناتو
رئيس الوزراء يتابع مستجدات منظومة التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها
نجم برشلونة يغيب عن منتخب إسبانيا.. لهذا السبب
وزير التموين: تسلمنا 5 ملايين طن قمح محلي ونستهدف زيادة السعات التخزينية للصوامع إلى 6 ملايين طن بحلول 2030
كيف ودع نجوم المنتخب المصري حسام حسن
وقف جديد يخصص ريعه بالكامل لدعم قطاعي التعليم والصحة.. تفاصيل
الدولار تخطى الـ 54 جنيها.. هل يعود للارتفاع من جديد بعد تراجعه من 56.5 جنيه؟
زيارة غامضة.. طائرة عسكرية روسية قادمة من موسكو تهبط في مطار بن جوريون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ الأقصر يبحث 45 طلبا وشكوى متنوعة خلال فعاليات اليوم المفتوح

نائب محافظ الاقصر
نائب محافظ الاقصر
شمس يونس

شارك نائب محافظ الأقصر الدكتور هشام أبوزيد، في فعاليات اليوم المفتوح للمواطنين، الذي عقد اليوم الإثنين، بمقر ديوان عام محافظة الأقصر، لمناقشة الطلبات المقدمة من المواطنين وبحث المشكلات التي تواجههم، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

جاء ذلك بحضور حسن عبد الرحمن، مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالمحافظة، ورؤساء المدن والمراكز، ومديري المديريات الخدمية أو من يمثلهم، حيث شهد اللقاء مناقشة عدد 45 طلبا وشكوى متنوعة تقدم بها المواطنون، والتي شملت عدد 11 طلبا بقطاع الإسكان الشعبي، و6 طلبات في قطاع التضامن الاجتماعي، و14 طلبا بخصوص توفير فرص عمل، إلى جانب عدد من المطالب المتعلقة بالرعاية الصحية ومديرية التموين وشركة مياه الشرب ومنظومة التقنين والتراخيص والمرافق والخدمات المحلية المتنوعة.

وخلال اللقاء، استمع نائب محافظ الأقصر بحرص إلى مطالب المواطنين وشكاواهم، وجرى بحث كل طلب مع المسؤولين المختصين، للوقوف على أبعاده وتحديد الإجراءات اللازمة بشأنه، موجها بضرورة متابعة الطلبات المقدمة حتى اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، مع الاهتمام بالحالات الإنسانية والاجتماعية التي تستدعي التدخل، وذلك في إطار الإمكانات المتاحة والقواعد المنظمة، مؤكدا على استمرار محافظة الأقصر تحت قيادة المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، في تنظيم اللقاءات الجماهيرية وفعاليات اليوم المفتوح، باعتبارها إحدى آليات التواصل المباشر مع المواطنين، والتعرف على احتياجاتهم، والعمل على تذليل العقبات التي تواجههم، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة وتحقيق الاستجابة الفعالة لمطالب المواطنين في مختلف القطاعات.

الأقصر اخبار الأقصر نائب محافظ الأقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مي كساب تكشف كواليس أزماتها المالية: كنا بنلم الفضية من البيت عشان نجيب أكل وقت كورونا

مي كساب عن أزمتها المالية: كنا بنلم الفضية من البيت عشان نجيب أكل

حسام حسن

بعد رحيله عن منتخب مصر.. حسام حسن يقترب من تدريب صن داونز

الذهب

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل رقماً قياسياً

مقابلة ترامب مع سي بي إس

ترامب: آمل أن يفتقدني الناس بعد وفاتي.. أنا شخص متدين لذا سأذهب إلي الجنة

الذهب

بعد الارتفاع الجديد.. سعر الذهب اليوم

شيكابالا

شيكابالا عن حسام حسن: لما كان بيدخل أوضة اللبس في الزمالك اللاعيبة كانت بتقف

علي ماهر

6 تغييرات في قائمة منتخب مصر.. كيف اختلفت اختيارات علي ماهر عن قائمة حسام حسن الأخيرة؟

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 9 نوفمبر

ترشيحاتنا

نتنياهو

زلزال سياسي في إسرائيل.. نتنياهو يطالب بتشكيل حكومة وحدة بعد خسارة الأغلبية

أسواق الكهرباء

أسواق الكهرباء في دول الشمال الأوروبي تواجه مخاطر قفزات سعرية هذا الشتاء

اعتقال شقيق أوربان في المجر بتهمة الاتجار بالبشر

اعتقال شقيق أوربان في المجر بتهمة الاتجار بالبشر

بالصور

سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ.. ما هى؟

سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟
سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟
سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟

فيتامين سي قد يوقف السرطان قبل ظهوره؟.. هل يصبح سلاحا جديدا للوقاية من الأورام؟

فيتامين سي يمنع السرطان
فيتامين سي يمنع السرطان
فيتامين سي يمنع السرطان

فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب

فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب
فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب
فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب

أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور

أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور
أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور
أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور

فيديو

وزير الدفاع يلتقي الوزير المنتدب للدفاع الوطني ببنين

وزير الدفاع يلتقي الوزير المنتدب للدفاع الوطني ببنين ويوقعان اتفاقية تعاون مشترك.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د.مجدى بدران يكتب: الفيروس المخلوي التنفسي

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تشكيلُ السلبية

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: فراشة الآلة.. حين لا تكفي معرفة البداية لمعرفة النهاية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: طه حسين والسؤال الغائب

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هزيمة ترامب ومأزق نتنياهو.. هل حانت نهاية الحروب في الشرق الأوسط؟

المزيد