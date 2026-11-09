نائب محافظ الأقصر يبحث 45 طلبا وشكوى متنوعة خلال فعاليات اليوم المفتوح

شارك نائب محافظ الأقصر الدكتور هشام أبوزيد، في فعاليات اليوم المفتوح للمواطنين، الذي عقد اليوم الإثنين، بمقر ديوان عام محافظة الأقصر، لمناقشة الطلبات المقدمة من المواطنين وبحث المشكلات التي تواجههم، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

جاء ذلك بحضور حسن عبد الرحمن، مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالمحافظة، ورؤساء المدن والمراكز، ومديري المديريات الخدمية أو من يمثلهم، حيث شهد اللقاء مناقشة عدد 45 طلبا وشكوى متنوعة تقدم بها المواطنون، والتي شملت عدد 11 طلبا بقطاع الإسكان الشعبي، و6 طلبات في قطاع التضامن الاجتماعي، و14 طلبا بخصوص توفير فرص عمل، إلى جانب عدد من المطالب المتعلقة بالرعاية الصحية ومديرية التموين وشركة مياه الشرب ومنظومة التقنين والتراخيص والمرافق والخدمات المحلية المتنوعة.

وخلال اللقاء، استمع نائب محافظ الأقصر بحرص إلى مطالب المواطنين وشكاواهم، وجرى بحث كل طلب مع المسؤولين المختصين، للوقوف على أبعاده وتحديد الإجراءات اللازمة بشأنه، موجها بضرورة متابعة الطلبات المقدمة حتى اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، مع الاهتمام بالحالات الإنسانية والاجتماعية التي تستدعي التدخل، وذلك في إطار الإمكانات المتاحة والقواعد المنظمة، مؤكدا على استمرار محافظة الأقصر تحت قيادة المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، في تنظيم اللقاءات الجماهيرية وفعاليات اليوم المفتوح، باعتبارها إحدى آليات التواصل المباشر مع المواطنين، والتعرف على احتياجاتهم، والعمل على تذليل العقبات التي تواجههم، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة وتحقيق الاستجابة الفعالة لمطالب المواطنين في مختلف القطاعات.