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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تشغيل مناظير المسالك البولية بمستشفى الكرنك الدولي في الأقصر.. خدمات تشخيصية وعلاجية جديدة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية بدء تقديم خدمات مناظير المسالك البولية بمستشفى الكرنك الدولي بمحافظة الأقصر، في خطوة تستهدف توسيع نطاق الخدمات الطبية المتخصصة وإضافة تدخلات تشخيصية وعلاجية حديثة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل.

وتتضمن الخدمة الجديدة إجراء مجموعة من التدخلات الطبية باستخدام تقنيات المناظير، من بينها منظار المثانة التشخيصي، وتركيب وإزالة دعامات الحالب، وتفتيت حصوات المثانة بالمنظار، إلى جانب أخذ عينات من المثانة وتوسيع مجرى البول، بما يوفر خيارات علاجية متعددة للمرضى وفقا للتشخيص الطبي وطبيعة كل حالة.

وأكد الدكتور أحمد صبري الملاح، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، أن تشغيل الخدمة يمثل نقلة إضافية في مستوى الخدمات التخصصية التي تقدمها منشآت الهيئة بالمحافظة، مشيرا إلى أن التوسع في إدخال التدخلات الطبية المتقدمة يأتي ضمن خطة متكاملة لتعزيز القدرات التشخيصية والعلاجية بالمستشفيات التابعة للفرع.

وأوضح أن إتاحة مناظير المسالك البولية بمستشفى الكرنك الدولي تسهم في توفير خدمات طبية أكثر تخصصا داخل المحافظة، وتحد من احتياج المرضى إلى التحويل لمستشفيات خارج الأقصر، مع الالتزام بأحدث الممارسات الطبية ومعايير الجودة في تقديم الرعاية الصحية.

وتتميز تقنيات المناظير بإمكانية إجراء العديد من التدخلات الطبية بدرجة عالية من الدقة، وتقليل الحاجة إلى الجراحات المفتوحة في الحالات التي تسمح طبيعتها بذلك، وهو ما ينعكس على تنوع البدائل العلاجية المتاحة أمام المرضى.

وتواصل الهيئة العامة للرعاية الصحية جهودها لتطوير البنية الطبية ورفع كفاءة المستشفيات التابعة لها بمحافظة الأقصر، من خلال إدخال تخصصات وخدمات علاجية جديدة، بما يعزز قدرة منشآتها على تقديم رعاية صحية متكاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل.

الأقصر اخبار الأقصر مستشفى الكرنك

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