الحارس المونديالي فوزينها يقود كولو كولو للتتويج بالدوري التشيلي بتصدي تاريخي في اللحظات الأخيرة

خطف الحارس المخضرم فوزينها، حارس منتخب الرأس الأخضر البالغ من العمر 40 عامًا، الأضواء بعدما قاد فريقه كولو كولو للتتويج بلقب الدوري التشيلي، بفضل تصدٍ بطولي في الثواني الأخيرة من مواجهة نوبلينسي.

منتخب الرأس الأخضر

وحقق كولو كولو الفوز بنتيجة 2-1 على مضيفه نوبلينسي، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري التشيلي، ليحسم اللقب للمرة الـ35 في تاريخه، قبل 3 جولات من نهاية المسابقة.

وشهدت اللحظات الأخيرة من اللقاء تألقًا لافتًا للحارس فوزينها، الذي تصدى لتسديدة خطيرة في الدقيقة 90+7، حارمًا أصحاب الأرض من إدراك التعادل، والحفاظ على تقدم فريقه حتى صافرة النهاية.

وكان كولو كولو قد تقدم عن طريق أرتورو فيدال في الدقيقة 14، قبل أن يدرك نوبلينسي التعادل بواسطة لوكاس مولينا في الدقيقة 29، ثم سجل ماركوس بولادوس هدف الفوز والتتويج في الدقيقة 90+2.

ويُعد هذا اللقب الأول لفوزينها بقميص كولو كولو، بعدما انضم إلى الفريق عقب تألقه اللافت مع منتخب الرأس الأخضر في كأس العالم 2026، ليواصل كتابة فصل جديد في مسيرته الكروية رغم بلوغه عامه الأربعين.

وأهدى الحارس المخضرم التتويج إلى عائلته وشعب الرأس الأخضر وجماهير كولو كولو، معبرًا عن سعادته بتحقيق البطولة.