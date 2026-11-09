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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف والصحة تطلقان 3825 ندوة بالمحافظات لتعزيز الوعي بالأمومة وصحة الأسرة

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

تنظم وزارة الأوقاف بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان 3825 ندوة تثقيفية تحت عنوان «الأمومة الواعية وأثرها في بناء أجيال سليمة»، وذلك في إطار مبادرة «صحح مفاهيمك» التي تستهدف نشر الوعي وتصحيح الممارسات والمعتقدات الخاطئة المرتبطة بصحة المرأة والأسرة ورعاية الأطفال.

وتسعى هذه اللقاءات إلى تعريف المواطنين بأسس التخطيط السليم للحياة الأسرية، وإبراز أهمية الاهتمام بصحة الأم والطفل، إلى جانب توضيح دور التربية الواعية في إعداد أجيال تتمتع بالصحة النفسية والجسدية، بما ينعكس إيجابيًا على استقرار الأسرة والمجتمع.

 3825 لقاء توعويًا في المحافظات خلال نوفمبر

وتأتي هذه الفعاليات ضمن الأنشطة الدعوية والعلمية والثقافية التي تنفذها وزارة الأوقاف، بهدف التعامل مع القضايا المجتمعية التي ترتبط بصورة مباشرة بحياة المواطنين، ونشر المعرفة الصحيحة بشأن تكوين الأسرة ورعايتها على أسس صحية وتربوية سليمة.

وتعمل الندوات على مواجهة المفاهيم غير الصحيحة المتعلقة بالقضايا السكانية والصحية، وتقديم إرشادات تساعد الأسر على اتخاذ قرارات واعية بشأن حياتها، مع التأكيد على ضرورة الاهتمام بصحة المرأة والطفل، وذلك من خلال التنسيق المشترك بين وزارتي الأوقاف والصحة والسكان.

الصحة الإنجابية والتنشئة السليمة للأطفال

وتتناول اللقاءات مجموعة من المحاور المرتبطة بالصحة الإنجابية للمرأة، مع توضيح أهمية الوعي بمسؤوليات الأمومة ودورها في إعداد أطفال يتمتعون بسلامة نفسية وجسدية، فضلًا عن مسؤولية الأسرة في توفير مناخ آمن وصحي يضمن نمو الطفل بصورة سليمة.

كما تتطرق الندوات إلى حقوق الأطفال في الحصول على التعليم والرعاية والتنشئة الكريمة، مع توعية أفراد الأسرة بالواجبات التربوية والصحية الملقاة على عاتقهم، وأهمية توفير الظروف المناسبة التي تساعد على بناء شخصية الطفل بصورة متوازنة.

وتؤكد الرسائل المطروحة خلال هذه الفعاليات أن رعاية الأبناء لا تقتصر على تلبية احتياجاتهم المعيشية، وإنما تشمل كذلك الاهتمام بجوانبهم الصحية والتعليمية والنفسية، بما يتطلب تعاون أفراد الأسرة واتباع أساليب سليمة في التربية والرعاية تحافظ على صحة الأم والطفل.

 «صحح مفاهيمك» لمواجهة المعتقدات الخاطئة

وتشكل الندوات جزءًا من أنشطة مبادرة «صحح مفاهيمك»، التي تستهدف معالجة الأفكار المغلوطة وتعزيز المعرفة بالقضايا الدينية والاجتماعية والصحية، من خلال برامج توعوية ترتبط باحتياجات المواطنين اليومية، وتتناول الموضوعات التي تؤثر على تماسك الأسرة واستقرار المجتمع.

وتعتمد المبادرة على التواصل المباشر مع المواطنين لتقديم المعلومات الصحيحة، ومواجهة بعض العادات والممارسات غير السليمة، بما يساعد على ترسيخ الوعي ويدعم قدرة الأسر على اتخاذ قرارات مدروسة تتعلق بصحة المرأة والطفل وإدارة شؤون الأسرة.

تنسيق حكومي لدعم صحة الأم والطفل وبناء الإنسان

ويعكس التعاون بين وزارتي الأوقاف والصحة والسكان أهمية توحيد الجهود بين المؤسسات الدينية والصحية في نشر الثقافة السليمة، وتقديم رسائل تجمع بين التوعية الدينية والاجتماعية والإرشادات الصحية والتربوية، بما يخدم أهداف بناء الإنسان ويعزز المسؤولية المشتركة تجاه الأسرة والأجيال الجديدة.

ومن المقرر أن تستمر الندوات البالغ عددها 3825 ندوة على مدار شهر نوفمبر 2026 بمختلف أنحاء الجمهورية، لتوسيع نطاق التثقيف بشأن الأمومة الواعية والصحة الإنجابية وحقوق الأطفال وسبل رعايتهم، وترسيخ إدراك المجتمع لأهمية الأسرة باعتبارها الأساس الأول في إعداد أجيال سليمة وقادرة على المشاركة الإيجابية في المجتمع.

وزارة الأوقاف وزارة الصحة والسكان الأمومة الواعية مبادرة صحح مفاهيمك الصحة الإنجابية صحة المرأة الندوات التوعوية

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