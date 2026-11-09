برلماني: الحوافز المقررة للمهن الطبية خطوة جيدة

أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الحوافز المقررة للمهن الطبية تعد خطوة جيدة، موضحًا أن حصول الطبيب المتميز على حافز بقيمة 500 أو 700 جنيه أمر إيجابي، رغم أن هذه المبالغ تظل قليلة وغير كافية بالشكل المطلوب.

وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال حواره ببرنامج «من أول وجديد»، تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن أي زيادة في دخل الأطباء تعد خطوة مميزة، وتسهم في تحسين أوضاعهم المادية.

ولفت إلى أن الحافز ليس مبلغًا ثابتًا، وإنما يرتبط بمستوى أداء الطبيب، وهو ما يمثل حافزًا إضافيًا لكل طبيب لتقديم أفضل ما لديه، من أجل الحصول على الزيادة المالية التي تقررها الدولة.

وأشار إلى أن الاهتمام بمرتبات المعلمين والأطباء من الملفات التي يجب أن تحظى بأولوية كبيرة، موضحًا أن الدولة تولي اهتمامًا بهذه الفئات خلال الفترة الأخيرة، لكن لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من التحسينات في مستويات الأجور.

وأوضح أن هناك خطة لزيادة مرتبات المعلمين تدريجيًا من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه خلال ثلاث سنوات، متسائلًا: «إيه اللي المعلم يقدر يشتريه بـ15 ألف جنيه، وإيه اللي بيشتريه دلوقتي بـ8 آلاف جنيه؟»، في إشارة إلى ضرورة النظر إلى القوة الشرائية للمرتبات ومدى قدرتها على مواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة.