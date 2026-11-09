مارس الطب 34 عامًا دون مؤهل.. تفاصيل صادمة عن الطبيب المزيف في الدقهلية

كشف الدكتور أحمد زهران، عضو مجلس نقابة الأطباء، تفاصيل واقعة انتحال رجل يبلغ من العمر 60 عامًا صفة طبيب بمحافظة الدقهلية، وممارسته المهنة لمدة 34 عامًا دون امتلاكه المؤهلات أو الصفة القانونية التي تسمح له بتقديم الخدمات الطبية.

رقم قيد نقابي غير صحيح

وأوضح زهران، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامية كريمة عوض، المذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، أن الواقعة جرى اكتشافها من خلال إدارة العلاج الحر بمحافظة الدقهلية، بعدما تبين أن الشخص يستخدم رقم قيد نقابي غير صحيح لإيهام المواطنين بأنه طبيب مقيد بالنقابة.

وأشار عضو مجلس النقابة إلى أن المتهم لم يكن يمتلك عيادة طبية خاصة، وإنما اعتاد تقديم خدماته داخل عدد من المجمعات الخيرية الصغيرة، مستغلًا وجوده في المنطقة ومعرفة الأهالي به، فضلًا عن عمله السابق في مجال المساعدة بإحدى الصيدليات.

وأضاف أن الشخص كان يمارس نشاطه في عدد من القرى القريبة من محل إقامته، ويقدم نفسه للمواطنين باعتباره طبيبًا، رغم عدم تمتعه بالمؤهلات القانونية اللازمة لمزاولة المهنة.

تهديد مباشر لسلامة المواطنين

وأكد زهران أن الواقعة أصبحت حاليًا محل تحقيق أمام النيابة، بعد ضبطها من جانب إدارة العلاج الحر، مشددًا على أهمية التصدي لظاهرة انتحال صفة الأطباء، لما تمثله من تهديد مباشر لسلامة المواطنين.