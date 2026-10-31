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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقابة الأطباء: تكرار كارثة خريجي الأسنان والصيدلة يمثل تهديدا مباشرا لجودة إعداد الطبيب المصري

أرشيفية
أرشيفية
الديب أبوعلي

جددت النقابة العامة للأطباء رفضها القاطع لأي توسع غير مدروس في أعداد المقبولين بكليات الطب وتكرار المأساة التي حدثت مع خريجي الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي، محذرة من أن الاستمرار في زيادة الأعداد دون توفير المقومات الأساسية للتعليم والتدريب الطبي يمثل تهديدا مباشرا لجودة إعداد الطبيب المصري، ولا يقتصر تأثيره على مستقبل الخريجين، بل يمتد إلى كفاءة المنظومة الصحية وسلامة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وشددت النقابة العامة للأطباء على أن حل هجرة الأطباء لا يمكن أبدا أن يتأتى بزيادة الأعداد ولكن بعلاج الأسباب التي تؤدي إلى هجرة الأطباء والقضاء عليها، من خلال تحسين بيئة العمل، ورفع أجور الأطباء المتدنية، وتوفير فرص التعليم والتدريب بعد التخرج، وتأمين المنشآت الصحية للقضاء تماما على ظاهرة الاعتداء على الأطقم الطبية.

كما تشدد النقابة على أن أي زيادة في أعداد المقبولين بكليات الطب يجب أن تكون مشروطة بدراسة علمية معلنة للاحتياجات الفعلية والمستقبلية للمنظومة الصحية، وأن يقابلها توسع حقيقي ومتناسب في  أماكن التدريب والتعليم، وزيادة أعداد أعضاء هيئة التدريس، وتوفير المستشفيات الجامعية وأماكن التدريب الإكلينيكي، فضلا عن استيعاب جميع الطلاب في منظومة تدريب فعالة أثناء الدراسة وبعد التخرج.

وتلفت النقابة إلى أن زيادة أعداد خريجي كليات الطب انعكست بالفعل على منظومة تدريب أطباء الامتياز، التي تواجه صعوبات شديدة في استيعاب الأعداد المتزايدة، لا سيما بعد مضاعفة مدة الامتياز إلى عامين بدلا من عام واحد، دون توفير الإمكانات وأماكن التدريب اللازمة لاستيعاب هذه الزيادة، وهو ما أدى إلى وجود قصور واضح في العملية التدريبية لا تزال تداعياته قائمة حتى الآن.

قبول طلاب جدد بكليات الطب

وتحذر النقابة من أن التوسع في القبول دون هذه المقومات يعني ببساطة زيادة أعداد الطلاب دون ضمان حصولهم على تعليم وتدريب بالمستوى المطلوب، بما ينذر بتكدس أطباء الامتياز داخل المستشفيات، وتراجع فرص التدريب العملي، وإضعاف الكفاءة المهنية للخريجين، وهو ما لا يمكن القبول به أو التعامل معه باعتباره نتيجة جانبية يمكن تجاوزها.

وفي هذا السياق، تجدد نقابة الأطباء مطالبها بضرورة الالتزام بالقرار الجمهوري الصادر بإنشاء كليات الطب التي منحها 3 سنوات لتوفيق أوضاعها وإنشاء مستشفياتها الجامعية، وعدم السماح باستمرار قبول دفعات جديدة في جميع الكليات التي لم تنشئ مستشفى جامعي، والتزاما أيضا بتوصية لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات بوقف قبول طلاب جدد بكليات الطب التي لم تنشئ مستشفياتها الجامعية، اعتبارا من العام الدراسي المقبل، والإلتزام أيضا بتوصية لجنة القطاع الطبي الخاصة بخفض أعداد المقبولين بكليات الطب بنسبة 10%.

وتؤكد النقابة العامة للأطباء أن الحفاظ على مكانة الطب المصري وسمعة خريجي كليات الطب مسؤولية لا تحتمل المجازفة، وأن جودة الطبيب لا تتحقق بمجرد حصوله على شهادة التخرج، وإنما بمنظومة متكاملة من التعليم والتدريب والتأهيل المستمر، وأي توسع عددي لا تواكبه زيادة حقيقية في هذه المقومات يمثل إخلالا بحق الطلاب في تعليم طبي جيد، وحق المجتمع في الحصول على خدمة صحية آمنة وذات جودة.

وتشير النقابة العامة للأطباء في هذا الصدد إلى قرارات جمعيتها العمومية العادية الأخيرة والتي طالبت بضرورة خفض أعداد المقبولين بكليات الطب، وربط أي زيادة  في الأعداد بزيادة أماكن التعليم والتدريب، بالإضافة لضرورة وقف قبول أي طلاب جدد في كليات الطب التي لم تنشئ مستشفى جامعي، وفي حال قبول هذه الكليات طلاب جدد العام المقبل لن يُقبل قيد هؤلاء الطلاب في النقابة.

وفي هذا الصدد، قررت النقابة العامة للأطباء مخاطبة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رسميا، لعرض رؤيتها بشأن التوسع في أعداد المقبولين بكليات الطب، ومخاطر زيادة الأعداد دون توفير الإمكانات التعليمية والتدريبية اللازمة، ومطالبها بربط أعداد المقبولين بالقدرة الاستيعابية الفعلية للكليات والمستشفيات الجامعية، بما يضمن الحفاظ على جودة التعليم الطبي ومستوى تأهيل الأطباء الجدد.

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