قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انخفض 520 جنيها... سعر الجنيه الذهب في الصاغة الآن
الأرصاد: ارتفاع الحرارة 3 درجات خلال أيام.. والقاهرة تسجل 32 مئوية الإثنين المقبل
أبو العينين: لا يوجد أي تشريع يحمي الدول من مخاطر الذكاء الاصطناعي ويجب التحرك لإصداره
بعد وفاة موظف تابه لها.. رئيس وزراء اليمن يطالب الأمم المتحدة بفك حصار تعز ووقف انتهاكات الفصائل المسلحة
أبو العينين: إسرائيل لديها خطط لطرد الفلسطينيين من أرضهم وهذا أمر غير مقبول
الاحتيال الإلكتروني يكبد الأمريكيين 18 مليار دولار
محمد أبو العينين: أطفال ونساء فلسطين يقت.ـلون.. ومصر تسعى دائما لإعطاء فلسطين دولة مستقلة
سقوط مروجي الاستروكس والحشيش بالسويس في قبضة الأمن
هآرتس: آلاف الإسرائيليين يتظاهرون وسط تل أبيب للمطالبة بتشكيل حكومة بالتعاون مع الأحزاب العربية
سنتكوم: إعادة توجيه 144 سفينة تجارية لضمان الالتزام بالحصار المفروض على إيران
أحمد موسى: محمد أبو العينين شخصية وطنية ويتم تكريمه عالميا والجميع يحبه بره وجوه مصر
الأمم المتحدة تطالب بالتحقيق في وفاة موظف أممي داخل سجون الفصائل المسلحة باليمن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد وفاة موظف تابه لها.. رئيس وزراء اليمن يطالب الأمم المتحدة بفك حصار تعز ووقف انتهاكات الفصائل المسلحة

رئيس وزراء اليمن
رئيس وزراء اليمن
القسم الخارجي

طالب رئيس الوزراء اليمني شائع محسن الزنداني، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بممارسة ضغوط عاجلة؛ لإنهاء الحصار المفروض على مدينة تعز، ورفع المعاناة عن سكانها، ووضع حد للانتهاكات التي تتهم الحكومة اليمنية الفصائل المسلحة بارتكابها، محذرًا من استمرار استهداف المدنيين وتهديد أمن البلاد والمنطقة.

وقال الزنداني، في تصريحات نشرها عبر حسابه على منصة «إكس»، اليوم السبت، إن استمرار الانتهاكات بحق اليمنيين والمنظمات الدولية، بالتزامن مع حصار تعز واستهداف المدنيين والأعيان المدنية والتصعيد العسكري، يضاعف المسؤولية الملقاة على عاتق الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتحرك ووضع حد لهذه الممارسات.

ودعا رئيس الوزراء اليمني إلى حماية العاملين في المنظمات الدولية والإنسانية، والضغط من أجل الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين والمخفيين قسرًا، ورفع الحصار عن مدينة تعز، مؤكدًا ضرورة صون كرامة اليمنيين وحماية أرواحهم واحترام سيادة الدولة ومؤسساتها.

وجاءت تصريحات الزنداني، في سياق إدانته وفاة الموظف الأممي محمد إبراهيم الشامي، الذي كان يعمل بمكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في اليمن، داخل أحد السجون الخاضعة لسيطرة الفصائل المسلحة، بعد أكثر من عامين على احتجازه وإخفائه قسرًا، محملًا الجهات المسؤولة عن احتجازه المسؤولية الكاملة عن وفاته، ومطالبًا بمحاسبة المتورطين.

وأشار رئيس الوزراء إلى استمرار احتجاز أكثر من 70 موظفًا أمميًا، إلى جانب عشرات العاملين في المجال الإنساني، معتبرًا أن هذه الوقائع تمثل امتدادًا لسلسلة من الانتهاكات التي تستهدف اليمنيين والمنظمات الدولية.

وتأتي هذه المطالب في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية بمحافظة تعز، حيث سبق أن حذرت الحكومة اليمنية من أن استمرار الحصار والقيود على الطرق والإمدادات الأساسية يهدد حياة ملايين السكان، مطالبة بفتح الطرق وتأمين وصول الغذاء والمياه والأدوية والوقود دون عوائق.

رئيس الوزراء اليمني شائع محسن الزنداني الأمم المتحدة استهداف المدنيين والمنظمات الدولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

إلغاء شرط الخط الأرضي للحصول على الإنترنت.. مقترح برلماني جديد أمام النواب الثلاثاء

مجلس النواب

التقييمات المدرسية تثير غضب النواب.. وتحذيرات من الضغوط النفسية على التلاميذ وأولياء الأمور

سعر الدولار

سعر الدولار في البنوك الآن

الذهب

بعد خسائر 105 جنيهات.. سعر الذهب يلتقط أنفاسه في مصر اليوم السبت

إمام عاشور

حقيقة عرض طرابزون سبور لضم إمام عاشور في يناير

محمد صلاح

تحرك عاجل من هاني أبوريدة لإنهاء أزمة محمد صلاح مع منتخب مصر

ياسر إبراهيم

تطور مفاجئ يقرب ياسر إبراهيم ومحمد هاني من الرحيل عن الأهلي

سعر الذهب

نزل 70 جنيها.. تراجع جديد في سعر الذهب الآن

ترشيحاتنا

حادث

وجع كبير.. أول تعليق من لميس الحديدي عن حادث الأوسطي الضبعة

ميار عثمان

والد ميار: ابنتي فازت بالمركز الأول على مستوى الجمهورية والوطن العربي في مسابقة تحدي القراءة رغم مشاركتها الأولى

أحمد موسى

أحمد موسى: أنا والديهي ومصطفى بكري نتعرض لحملات استهداف.. وعمرنا مغيرنا جلدنا

بالصور

خسارة الوزن بعد الخمسين.. خطأ شائع قد يكلفك عضلاتك

خسارة الوزن بعد سن الخمسين دون إضعاف الجسم
خسارة الوزن بعد سن الخمسين دون إضعاف الجسم
خسارة الوزن بعد سن الخمسين دون إضعاف الجسم

العهد.. القوات المسلحة تنظم الحفل السنوي لشيوخ وعواقل القبائل بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.. صور

صورة من الاحتفالية
صورة من الاحتفالية
صورة من الاحتفالية

طريقة عمل سمك البوري في الفرن بالخضار.. وصفة شهية بمذاق مميز

طريقة سمك البوري في الفرن بالخضار
طريقة سمك البوري في الفرن بالخضار
طريقة سمك البوري في الفرن بالخضار

بالأزرق.. يسرا تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور عبر إنستجرام

يسرا
يسرا
يسرا

فيديو

ناهد السباعي

ناهد السباعي تروي كواليس مشهدها مع محمد رمضان فى احكي ياشهرزاد.. خاص

صورة من اللقاء

وزير الدفاع: القوات المسلحة جاهزة دائما لحماية حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.. فيديو وصور

صورة من اللقاء

وزير الدفاع يستقبل وفدا من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد