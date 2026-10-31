أحمد موسى: كنت بتعشى مع نشأت الديهي من شهرين وقالي إنه بيفكر يغير اسم قناة تن للقناة العاشرة

وجه الإعلامي أحمد موسى، التحية والتقدير للإعلامي نشأت الديهي، قائلا: "الديهي كان متواجدا في موسكو مع الوفد الإعلامي المصري المرافق للرئيس السيسي".

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "نشأت الديهي شخصية لها قيمة ومكانة، وفي مؤتمر صحفي للرئيس الروسي بوتين، وجه نشأت الديهي سؤالا لبوتين".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "سؤال الديهي لبوتين مهم في عدة قضايا خاصة بروسيا وإفريقيا".

وقال الإعلامي أحمد موسى،: "الناس سابت سؤال الديهي لبوتين، ومسكوا في كلمة القناة العاشرة المصرية"، مضيفا: "أنا ونشأت الديهي أخوات، ومن شهرين كنت بتعشى مع نشأت الديهي، وقالي إنه بيفكر يغير اسم قناة تن، وقولت له كلامك مقبول، وأنا معاك، ومن بين الأسماء اللي طرحها ساعتها، القناة العاشرة".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "الموضوع ليس اسم قناة تن، ولكن الموضوع استهداف نشأت الديهي، وهو الديهي رجل وطني يدافع عن مؤسسات الدولة المصرية، وما عندوش حاجة تاني غير مصر، وما حدش بيقبَّضُه حاجة، وبرنامجه كله متجه لدعم الدولة، رغم ما يتعرض له من حملات".