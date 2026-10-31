أحمد موسى: بوتين يحكم روسيا منذ عام 2000 ولم تحدث مشكلة.. إشمعنا إحنا ولو فيه مصلحة للبلد نعدل الدستور

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن بوتين يحكم روسيا منذ عام 2000 ولم يحدث أي مشكلة في روسيا إشمعنا إحنا".

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" ولو فيه مصلحة للبلد نعمل تعديل في الدستور".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "الـ 120 مليون مصري هما أصحاب البلد، ولو قالوا يلا؛ يبقى يلا، ولو قالوا لأ؛ يبقى لأ"، مضيفا: "لما قالوا نجرب الإخوان؛ لبسنا في الحيط".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "هناك أشخاص لبِّسوا الشعب في الحيط في 2011"، مضيفا: "الدستور على راسنا، ولكن الدستور عمله الشعب، والشعب فوق الدستور".