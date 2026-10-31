والد ميار: ابنتي فازت بالمركز الأول على مستوى الجمهورية والوطن العربي في مسابقة تحدي القراءة رغم مشاركتها الأولى

كشف محمد عثمان، والد الطفلة ميار عثمان، بطلة تحدي القراءة العربي، تفاصيل رحلة ابنته نحو التميز في القراءة واللغة العربية، بعد حصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية، ثم المركز الأول على مستوى الوطن العربي في المسابقة، رغم مشاركتها الأولى هذا العام.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج «آخر النهار»، المذاع على قناة «النهار»، حيث أوضح والد ميار أن موهبة ابنته في إلقاء الشعر كانت البداية الحقيقية لاكتشاف قدراتها، إذ تميزت منذ الصف الثالث الابتدائي في الإلقاء وأسلوب الأداء، وسبق لها الحصول على المركز الأول على مستوى الجمهورية في إلقاء الشعر وهي في سن صغيرة.

وأشار محمد عثمان إلى أن فكرة مشاركة ميار في مسابقة القراءة جاءت بعدما لاحظت مسؤولة النشاط المدرسي قدراتها المميزة، وسلامة نطقها، وأسلوبها الخاص في التعبير، إلى جانب ما تتمتع به من تلقائية وعفوية في الحديث باللغة العربية، وهو ما شجعها على خوض التجربة.

وأوضح والد الطفلة أن المسابقة تتضمن قراءة 50 كتابًا في المرحلة الأولى، موزعة على خمس مجموعات، تضم كل مجموعة 10 كتب، قبل الانتقال إلى المراحل التالية، لافتًا إلى أن ميار تجاوزت العدد المطلوب، وأكملت قراءة 70 كتابًا.

وأضاف أن ابنته شاركت للمرة الأولى هذا العام، في الوقت الذي يمتلك فيه عدد من المتسابقين خبرات سابقة ومشاركات متكررة، معتبرًا أن تحقيقها هذا الإنجاز من أول مشاركة يعكس حجم اجتهادها وتميزها.

وأكد عثمان أن ميار حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية من بين أكثر من 17 مليون طالب، ثم المركز الأول على مستوى الوطن العربي من بين أكثر من 40 مليون طالب أو مشارك، مشيرًا إلى أن هذا التتويج يمثل إنجازًا كبيرًا لمصر، خاصة أن اللقب، بحسب قوله، لم يسبق لمصر الحصول عليه من قبل.

الجدير بالذكر أن الطفلة ميار عثمان من أبناء مدينة برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ.