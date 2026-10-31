بطلة تحدي القراءة العربي.. أول تعليق لمدير مدرسة حمدى شرابي بكفر الشيخ على فوز تلميذته ميار عثمان

أعرب أشرف عيد، مدير مدرسة الشهيد حمدي شرابي الابتدائية بمحافظة كفر الشيخ، عن سعادته الغامرة بفوز الطالبة ميار عثمان، بطلة تحدي القراءة العربي، وتشريفها لمصر، مشيراً إلى حرص المدرسة على الاهتمام بالطلاب وتنمية مواهبهم وقدراتهم في مختلف المجالات، من خلال الأنشطة والمسابقات المدرسية المتاحة، وبالتعاون مع أولياء الأمور.

وأوضح أشرف عيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6» المذاع على قناة «الحياة»، أن المدرسة، رغم وجودها بمدينة برج البرلس ذات الطابع البسيط، تسعى إلى توفير الأنشطة التي تسهم في اكتشاف مواهب الطلاب وصقل مهاراتهم، مشيرًا إلى أن اهتمام أولياء الأمور بالطلاب يمثل عنصرًا مهمًا في دعم العملية التعليمية والأنشطة المدرسية.

وأشار مدير المدرسة إلى تحقيق المدرسة نتائج متميزة في مسابقات أوائل الطلبة، حيث تحصد مراكز أولى على مستوى الإدارة التعليمية، كما نجحت في الوصول إلى مراحل متقدمة على مستوى المديرية، لافتًا إلى أن المدرسة سبق أن حققت المركز الأول على مستوى الجمهورية في إحدى مسابقات أوائل الطلبة خلال شهر مايو.

وقال إن طلاب المدرسة تمكنوا كذلك من الوصول إلى التصفيات على مستوى الجمهورية، بمشاركة أكثر من فريق، مؤكدًا أن الوصول إلى هذه المرحلة يُعد إنجازًا يستحق التقدير، حتى وإن كانت المنافسة النهائية تقتضي اختيار مدرسة واحدة لتمثيل الجمهورية.