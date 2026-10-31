موهبة واعدة.. تالين رامز تحصد ذهبية كأس مصر للجمباز تحت 8 سنوات

حققت اللاعبة الواعدة تالين رامز إنجازًا مميزًا في أولى مشاركاتها بالبطولات، بعدما توجت بالميدالية الذهبية في بطولة كأس مصر للجمباز الفني آنسات تحت 8 سنوات، في إنجاز يعكس موهبتها وقدراتها الفنية والبدنية، ويبرز إمكاناتها الواعدة في رياضة الجمباز رغم صغر سنها.

منافسة قوية بين اللاعبات المشاركات

وأُقيمت منافسات البطولة داخل صالة نادي مدينة نصر الرياضي، بمشاركة أكثر من 120 هيئة رياضية من مختلف أنحاء الجمهورية، وسط منافسة قوية بين اللاعبات المشاركات من الأندية والأكاديميات، في أجواء اتسمت بالندية والتنافس على المراكز الأولى.

حصد المركز الأول

وقدمت تالين رامز أداءً متميزًا خلال المنافسات، اتسم بالدقة والتركيز في تنفيذ الحركات المطلوبة، إلى جانب الثبات الانفعالي والقدرة على التعامل مع أجواء البطولة، وهو ما ساعدها على التفوق على منافساتها وحصد المركز الأول في فئتها العمرية.

وشهدت البطولة ظهورًا مميزًا للاعبة في أول تجربة تنافسية لها، لتتوج مشاركتها الأولى بذهبية وكأس مصر، وتضع بذلك بداية مبشرة لمشوارها في رياضة الجمباز.