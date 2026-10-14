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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

4 ذهبيات من سن 4 سنوات.. لي لي محمد تتوج بكأس مصر للجمباز الفني تحت 7 سنوات

لي لي محمد أحمد صبيح
لي لي محمد أحمد صبيح
محمد صبيح

توجت اللاعبة لي لي محمد أحمد صبيح، عضو الاتحاد المصري للجمباز، بالميدالية الذهبية والمستوى الأول في بطولة كأس مصر للجمباز الفني آنسات تحت 7 سنوات، ضمن منافسات الموسم الرياضي 2026/2027، لتواصل سلسلة إنجازاتها الرياضية وتضيف ذهبية جديدة إلى سجلها الحافل رغم صغر سنها.

 ونجحت البطلة الصغيرة لي لي محمد أحمد صبيح في حصد 4 ميداليات ذهبية خلال مشوارها الرياضي في الجمباز الفني، بدأت بذهبية بطولة المناطق على مستوى محافظة القاهرة عام 2024، عندما كانت في الرابعة من عمرها، لتؤكد موهبتها مبكرًا وقدرتها على المنافسة وتحقيق نتائج مميزة في اللعبة.

وواصلت لي لي محمد أحمد صبيح تألقها خلال الموسم الرياضي 2025/2026، بعدما توجت بالميدالية الذهبية في كل من بطولتي كأس مصر والجمهورية للجمباز الفني آنسات، وهي في الخامسة من عمرها، قبل أن تعود في الموسم الرياضي 2026/2027 وتحصد ذهبية كأس مصر والمستوى الأول في منافسات تحت 7 سنوات، لترفع رصيدها إلى 4 ذهبيات في مسيرتها الرياضية حتى الآن.

ويعكس هذا السجل من الإنجازات التطور المستمر في مستوى اللاعبة، في ظل ما تتطلبه رياضة الجمباز الفني من مهارات بدنية وفنية، وقدرات على التوازن والمرونة والتركيز والانضباط، إلى جانب الالتزام بالتدريبات والاستعداد الجيد للمنافسات.

وتطمح لي لي محمد أحمد صبيح إلى مواصلة مشوارها الرياضي وتحقيق المزيد من النتائج المميزة في البطولات المقبلة، مستندة إلى خبراتها المتراكمة منذ سنواتها الأولى في اللعبة، وطموحها في مواصلة الصعود إلى منصات التتويج.

اللاعبة لي لي محمد أحمد صبيح الاتحاد المصري للجمباز بطولة كأس مصر بطولة كأس مصر للجمباز الفني آنسات تحت 7 سنوات الموسم الرياضي 20262027

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