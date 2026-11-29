كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام أسلحة بيضاء والادعاء كون أحدهم فرد شرطة بالقليوبية.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 25 الجارى تبلغ لمركز شرطة طوخ بالقليوبية بحدوث مشاجرة بين طرف أول (شخصين) وطرف ثان (فرد شرطة ونجليه وشقيقه) جميعهم مقيمين بدائرة المركز ، لخلافات بينهم حول الجيرة تعدوا خلالها على بعضهم بالسب والضرب بإستخدام أسلحة بيضاء دون حدوث إصابات.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة .. وبحوزة إثنين منهم "2 سلاح أبيض"، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، وتبين عدم حيازة فرد الشرطة المذكور لثمة أسلحة بيضاء.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





