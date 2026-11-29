كثّف الجيش السوداني عملياته العسكرية في إقليم النيل الأزرق، في إطار مساعيه لتعزيز انتشاره الميداني واستعادة المناطق التي فقد السيطرة عليها خلال الأسابيع الماضية، بالتزامن مع تصاعد المواجهات مع قوات الدعم السريع والحركة الشعبية – شمال.

ونقلت قناتا «العربية» و«الحدث»، اليوم الأحد، عن مصادر عسكرية سودانية قولها إن الجيش والقوات المساندة له تمكنوا من استعادة عدد من المواقع في محافظة باو، شملت منطقتي سمسور وسودا، فضلًا عن مواقع في القريتين 11 و12.

وأضافت المصادر أن استعادة هذه المواقع جاءت بالتزامن مع تكثيف الضربات الجوية التي استهدفت مواقع وتجمعات لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية – شمال المتحالفة معها، في إطار العمليات العسكرية الرامية إلى تقليص نفوذ القوات المناوئة للجيش في الإقليم.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار المواجهات العسكرية في إقليم النيل الأزرق، حيث يسعى الجيش السوداني إلى استعادة زمام المبادرة ميدانيًا، وتأمين المناطق الحيوية وقطع خطوط تحرك وإمداد القوات المتحالفة مع قوات الدعم السريع.

وتعكس العمليات الأخيرة استمرار اتساع رقعة المواجهات في السودان، مع تعدد جبهات القتال بين الجيش والقوات المناوئة له، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية في المناطق المتأثرة بالاشتباكات.