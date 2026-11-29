كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط، عن تطورات التحقيق مع أحمد رضا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على خلفية الواقعة التي شهدتها مباراة بيراميدز، والمتعلقة بتصرف اللاعب تجاه جماهير القلعة الحمراء.

وقال أحمد عبد الباسط، خلال تقديمه برنامج «في السنتر» عبر قناة «صدى البلد»، إن التحقيق الذي خضع له أحمد رضا انتهى إلى إدانته وإثبات ارتكابه خطأ في حق جماهير الأهلي خلال مواجهة بيراميدز، مشيرا إلى رفع تقرير بشأن الواقعة تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب تجاه اللاعب.

أضاف أن الاتجاه الأقرب داخل النادي هو رحيل أحمد رضا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، بعد التصرف الذي صدر منه وأثار حالة من الغضب بين الجماهير.

أوضح أن الواقعة جرى رصدها من خلال أربع كاميرات، وهو ما ساهم في توثيق تصرف اللاعب تجاه مشجعي الأهلي، مؤكدا أن الأمر لم يعد مجرد روايات متداولة، بل هناك تسجيلات استند إليها التحقيق في تقييم ما حدث.

انتقد عبد الباسط تصرف اللاعب، مشيرا إلى أن جماهير الأهلي تقدم تضحيات كبيرة من أجل مساندة فريقها، إذ يقطع المشجعون المسافات قادمين من مختلف المحافظات، ويتحملون مشقة السفر وتكاليفه من أجل التواجد في المدرجات وتشجيع النادي ولاعبيه.

وشدد على أن الجماهير التي تساند الفريق في مختلف الظروف وتمنح اللاعبين الدعم طوال المباريات تستحق معاملة أفضل، مؤكدا أن ما حدث لا يتناسب مع حجم المساندة التي يقدمها مشجعو الأهلي للاعبين والنادي.