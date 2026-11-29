تعرّض البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، لعدة تساؤلات عقب الهزيمة المفاجئة أمام ديبورتيفو ألافيس، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري الإسباني، وشهدت خسارة الفريق الملكي الأولى على ملعبه «سانتياجو برنابيو» هذا الموسم.

وتحدّث مورينيو عقب اللقاء عن أسباب التعثر، موضحًا بعض قراراته الفنية، وعلى رأسها استبدال التركي أردا جولر، كما دافع عن لاعبيه، ووجه انتقادات حادة للتحكيم، مطالبًا وسائل الإعلام بعدم اختلاق قصص جانبية والتركيز على تحليل أسباب الهزيمة.

مورينيو يكشف أسباب استبدال أردا جولر

وتطرّق المدرب البرتغالي إلى قراره باستبدال أردا جولر، مؤكدًا أن طبيعة المنافس فرضت عليه إجراء تغييرات من أجل زيادة الفاعلية الهجومية داخل منطقة الجزاء.

وقال مورينيو إن ألافيس اعتمد على التكتل الدفاعي واللعب المباشر عند استعادة الكرة، دون محاولة الاحتفاظ بها، وهو ما جعل اختراق دفاعاته مهمة صعبة على لاعبي ريال مدريد.

وأوضح أن فريقه استحوذ على الكرة وتناقل التمريرات، لكنه افتقد الوجود الكافي داخل منطقة جزاء المنافس، مشيرًا إلى أن وجود أردا جولر وبرناردو في الملعب معًا لم يمنح الفريق التنوع المطلوب، نظرًا لتشابه أدوارهما واعتمادهما على المهارات الفنية والاحتفاظ بالكرة.

وأضاف أن إشراك إسبي كان بهدف منح الفريق حلولًا مختلفة، خاصة مع وجود ديوماندي على أحد الأطراف وفينيسيوس في الجانب الآخر، لتوسيع الملعب وخلق مساحات في دفاع ألافيس.

وعن غضب أردا جولر عقب استبداله وتوجهه مباشرة إلى مقاعد البدلاء، اعتبر مورينيو أن رد فعل اللاعب طبيعي، موضحًا أن أي لاعب يرغب في الاستمرار داخل الملعب والمشاركة في المباريات من حقه إظهار إحباطه عند استبداله.

مورينيو يطالب الإعلام بعدم اختلاق القصص

وفيما يتعلق بالأداء العام لريال مدريد، اعترف مورينيو بأن فريقه افتقد الحيوية والقدرة على اختراق التنظيم الدفاعي للمنافس، مؤكدًا حاجته إلى مراجعة المباراة مع جهازه الفني للوقوف على أسباب التراجع.

كما تطرق إلى صيحات الاستهجان التي تعرض لها فينيسيوس، والتكهنات بشأن غضب أردا جولر، رافضًا تحويل هذه التفاصيل إلى محور رئيسي للنقاش عقب الهزيمة.

وقال مورينيو إن خسارة ريال مدريد هي الحدث الأهم، وإن هناك الكثير من النقاط التي تستحق التحليل، بداية من سوء الأداء وصولًا إلى الأخطاء التي ارتكبها الجهاز الفني.

وشدد على أن وسائل الإعلام ليست بحاجة إلى اختلاق قصص إضافية، مثل الحديث عن غضب أردا جولر أو تعرض فينيسيوس لصيحات الاستهجان، مطالبًا بالتركيز على أسباب الخسارة بدلًا من البحث عن إثارة إعلامية.

وأكد أن فينيسيوس لم يكن أسوأ من بقية زملائه، وأن جميع اللاعبين قدموا مستوى متقاربًا خلال اللقاء، محملًا نفسه مسؤولية ما حدث باعتباره المدير الفني للفريق.

مورينيو يهاجم حكم مباراة ريال مدريد وألافيس

ولم تتوقف تصريحات مورينيو عند الجوانب الفنية، حيث وجه انتقادات للحكم بسبب بعض القرارات التي شهدتها المباراة، معتبرًا أن طريقة إدارته للوقت والتعامل مع المخالفات أثرت على إيقاع اللقاء.

وأشار المدرب البرتغالي إلى أن ألافيس استفاد من التساهل في إهدار الوقت، مؤكدًا أن لاعبي المنافس تعمدوا إبطاء اللعب وتقليل الوقت الفعلي للمباراة، وهو ما صعّب مهمة فريقه في العودة بالنتيجة.

كما انتقد واقعتين شهدتا إلقاء كرات إضافية إلى أرض الملعب من جانب مقاعد البدلاء، موضحًا أن القواعد تستوجب معاقبة المدرب بالبطاقة الحمراء في مثل هذه الحالات، لكنه فوجئ بعدم اتخاذ الحكم أي إجراء رغم تكرار الواقعة.

موقف مورينيو من طرد بيلينجهام وركلة الجزاء

وتحدث مورينيو عن واقعة جود بيلينجهام، الذي تعرض للطرد بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، عقب اتهامه بادعاء السقوط والمطالبة بركلة جزاء لم يحتسبها الحكم.

وأوضح أنه لم يتمكن من تقييم اللعبة بصورة دقيقة من مقاعد البدلاء، حيث بدت له ركلة الجزاء غير واضحة، لكنه أكد ثقته في رواية بيلينجهام، الذي أصر بعد المباراة على وجود مخالفة وتلامس يستحق احتساب ركلة جزاء.

كما أبدى المدرب البرتغالي غضبه من عدم تطبيق معايير البطاقات الصفراء بصورة متساوية، مشيرًا إلى وجود تدخلات تستوجب الإنذار، مثل الدوس على القدم أو وضع اليد على الوجه أو إيقاف هجمة مرتدة من خلال الإمساك بالمنافس.

واستشهد مورينيو بلقطة تعرض فيها كيليان مبابي للإمساك خلال إحدى الهجمات المرتدة دون حصول اللاعب المتسبب في المخالفة على بطاقة صفراء.

واختتم مورينيو تصريحاته بالتأكيد على أنه لا يحمل الحكم وحده مسؤولية الهزيمة، لكنه يرى أن بعض القرارات التحكيمية أثارت غضبه، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقواعد وتطبيقها على جميع اللاعبين دون استثناء