اختتمت فعاليات الدورة الثالثة والعشرين للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، بتتويج فيلم "بيت الريح" للمخرج الكاميروني أوغست برنار كويمو يانغو بالنجمة الذهبية.



واحتضن قصر المؤتمرات بمراكش حفل الإعلان عن الأفلام المتوجة بجوائز هذه الدورة، وسط حضور جماهيري كبير، حيث أعلنت لجنة التحكيم، برئاسة ماريون كوتيار، عن أسماء الفائزين، بعد تسعة أيام حافلة بالعروض السينمائية والاكتشافات واللقاءات، جمعت مخرجين وفنانين ومهنيين في المجال السينمائي قدموا إلى مراكش من مختلف أنحاء العالم.



ومنحت جائزة لجنة التحكيم لفيلم "فتيات حزينات" للمخرجة فيرناندا توفار (المكسيك، إسبانيا، فرنسا)، فيما حظي فيلم "بنيمانا" للمخرجة ماري كليمونتين دوسابيجامبو (رواندا، الغابون، فرنسا، النرويج) بتنويه خاص. أما جائزة الإخراج، فقد نالها رفيقي فاريالا عن فيلمه "فتى الكونغو" (جمهورية إفريقيا الوسطى، فرنسا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، إيطاليا).



وعادت جائزة أفضل أداء نسائي مناصفة إلى ماريا ناكوزي وريم مروة، تقديرا لأدائهما في فيلم "غضب" للمخرج رامي قديح (لبنان، البرازيل).

أما جائزة أفضل أداء رجالي، فكانت من نصيب بيونار مونتو، عن دوره في فيلم "ماري مادلين" للمخرجة جيسيكا جينيوس (فرنسا، هايتي، بلجيكا، لوكسمبورغ، كندا).



ومن بين الأفلام الستة المتوجة بجوائز هذه الدورة، استفادت ثلاثة أفلام من مواكبة "ورشات الأطلس"، وهي: "بنيمانا" و"فتى الكونغو" و"غضب". ويؤكد هذا التتويج الأثر الملموس لجهود المهرجان في مواكبة المواهب السينمائية الصاعدة، والإسهام في بروزها، وتعزيز الإشعاع الدولي للسينما العربية والإفريقية.