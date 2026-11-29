أكد المهندس أيمن نجيب، نائب رئيس هيئة البترول للنقل والتوزيع سابقًا، أن سيارات نقل المنتجات البترولية لا يُسمح لها بدخول المستودعات وتحميل الوقود إلا بعد استيفاء الاشتراطات والضوابط التي تحددها هيئة البترول.

مطابقة السيارات للمتطلبات المنظمة للعمل

وأوضح نجيب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج «الصورة» عبر قناة النهار، أن الرقابة على الناقلات تبدأ قبل وصولها إلى المستودع، وتستمر خلال إجراءات الدخول والتحميل، للتأكد من مطابقة السيارات للمتطلبات المنظمة للعمل.

استيفاء الناقلة للاشتراطات المطلوبة

وأشار إلى أن عدم استيفاء الناقلة للاشتراطات المطلوبة يؤدي إلى منعها من دخول المستودع من الأساس، وبالتالي لا يمكنها تحميل المنتجات البترولية، مؤكدًا أن هذه الضوابط تمثل جزءًا أساسيًا من منظومة الرقابة على عمليات نقل الوقود.

تجاوز القواعد التي تضعها هيئة البترول

وأضاف أن شركات التسويق لا تستطيع تجاوز القواعد التي تضعها هيئة البترول، أو السماح للسيارات غير المطابقة بتحميل المنتجات، موضحًا أن الالتزام بهذه الاشتراطات يخضع لمتابعة الهيئة بالتعاون مع الشركات المعنية.