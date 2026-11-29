كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، عن نقل عدد من مصابي حادث ناقلة البنزين بالوراق إلى مستشفيات متخصصة في علاج الحروق، وذلك بعد استقرار حالتهم الصحية؛ لضمان حصولهم على الرعاية الطبية المناسبة لطبيعة إصاباتهم.

إمكانات متخصصة في التعامل مع إصابات الحروق

وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج «الصورة» عبر قناة النهار، أن الوزارة عملت على توزيع الحالات على عدد من المنشآت الطبية التي تمتلك إمكانات متخصصة في التعامل مع إصابات الحروق.

وأشار إلى أن المستشفيات التي استقبلت عددًا من المصابين تشمل مستشفى قصر العيني، ومستشفى الشيخ زايد آل نهيان، الذي يضم مركزًا متخصصًا لعلاج الحروق، إلى جانب مستشفى أهل مصر للحروق ومستشفى الناس.

وأكد أن نقل المصابين يأتي ضمن خطة لتوفير الرعاية الطبية المتخصصة لكل حالة وفقًا لدرجة الإصابة واحتياجاتها العلاجية، خاصة أن الحروق الناتجة عن الحادث تفاوتت في نسبها وأعماقها، ووصلت لدى بعض المصابين إلى 70%.

إنقاذ حياة المصاب وتأمين وظائف الجسم

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أن التعامل مع حالات الحروق يبدأ بإنقاذ حياة المصاب وتأمين وظائف الجسم الحيوية، ثم الانتقال إلى مرحلة العلاج المتخصص بعد استقرار الحالة، وهو ما قد يتطلب الاستعانة بمراكز طبية تمتلك تجهيزات وخبرات مناسبة.