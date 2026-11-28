كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل التحرك الطبي للتعامل مع مصابي حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، مؤكدًا أن الوزارة تحركت بشكل سريع فور تلقي البلاغ، ورفعت درجة الاستعداد للتعامل مع تداعيات الحادث.

وأضاف حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية على قناة الشمس، تقديم الإعلامية رحاب إسماعيل، أنه بمجرد إبلاغ الغرفة المركزية وهيئة الإسعاف المصرية بالحادث، جرى الدفع مبدئيًا بـ13 سيارة إسعاف، ونظرًا لضخامة الحادث وارتفاع عدد المصابين، ارتفع إجمالي سيارات الإسعاف المشاركة إلى 39 سيارة.

6 مستشفيات استقبلت مصابي حادث الوراق

وأوضح أن المستشفيات التي استقبلت المصابين شملت إمبابة العام، وبولاق الدكرور، وشبرا العام، والشيخ زايد التخصصي، والشيخ زايد آل نهيان، والوراق، لافتًا إلى أنه جرى إجراء الكشف الطبي الأولي على المصابين وتوزيعهم على المستشفيات وفقًا للتشخيص المبدئي واحتياجات كل حالة.

19 مصابًا ما زالوا داخل المستشفيات

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إلى أن عدد الحالات المتبقية داخل المستشفيات يبلغ 19 حالة، بعد خروج 7 حالات عقب تحسن حالتهم الصحية.

وأضاف أن 5 حالات تتلقى الرعاية داخل أقسام العناية المركزة، بينما تقترب الحالة الصحية لباقي المصابين من الاستقرار، مع استمرار تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم ومتابعة تطورات حالتهم.

