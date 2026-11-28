أصيب مزارع يبلغ من العمر 37 عامًا، إثر انهيار جدار منزل عليه بقرية النهضة التابعة لمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، صباح اليوم السبت، وجرى نقله إلى مستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوصول مزارع مصاب إلى مستشفى الفرافرة المركزي، نتيجة تعرضه لحادث سقوط جدار منزل بقرية النهضة.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة تادرس صالح جاد السيد منصور، 37 عامًا، مزارع ومقيم بقرية النهضة، بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، إثر سقوط أحد جدران منزل عليه.

وجرى نقل المصاب إلى مستشفى الفرافرة المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر المحضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.