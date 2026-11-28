هزم فريق بيراميدز فريق المغرب الفاسي المغربي بنتيجة 2-0 في افتتاح دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، خلال المباراة التي أقيمت على استاد الدفاع الجوي.

سجل هدفي بيراميدز كل من عبد الرحمن مجدي الهدف في الدقيقة 57 من عمر اللقاء بعد انفراده بمرمى فريق المغرب الفاسي، وأحمد عبد القادر في الدقيقة 90+2 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة يحصد بيراميدز أول 3 نقاط له ليتصدر ترتيب المجموعة الرابعة، وتذيل المغرب الفاسي المجموعة دون نقاط.

تشكيل بيراميدز أمام المغرب الفاسي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

الدفاع: محمد الشيبي، كريم حافظ، أحمد سامي، محمود مرعي.

الوسط: محمود صابر، حامد حمدان، محمود زلاكة، عبد الرحمن مجدي.

الهجوم: مصطفى فتحي، يوسف أوباما.

بدلاء بيراميدز

هيثم، العسقلاني، توفيق، قطة، ماهر، فاخوري، دا سيلفا، عبد القادر، زيكو.