أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، استمرار جهود الوزارة لتوفير الرعاية الطبية اللازمة لجميع مصابي حادث دائري الوراق، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتقديم أوجه الدعم الصحي والاجتماعي للمتضررين وأسر الضحايا.

الرعاية الطبية والتدخلات العلاجية

وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على قناة CBC، أن الوزارة تحركت منذ وقوع الحادث عبر مسارين، الأول من خلال هيئة الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات، والثاني بتوفير الرعاية الطبية والتدخلات العلاجية اللازمة لكل حالة.

طبيعة الإصابات ودرجات خطورتها

وأشار إلى أنه جرى تحويل الحالات التي تحتاج إلى تخصصات طبية دقيقة إلى مستشفيات أكثر تجهيزًا، خاصة المصابين بحروق شديدة تجاوزت نسبتها 45% و60% و70%، بما يتناسب مع طبيعة الإصابات ودرجات خطورتها.

توجيهات مباشرة من الرئيس

ولفت المتحدث الرسمي إلى وجود توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتوفير جميع أشكال الدعم الصحي والاجتماعي للمتضررين، بالتزامن مع متابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لجهود الجهات المعنية في التعامل مع تداعيات الحادث.

استكمال برامج العلاج المقررة

وشدد على استمرار الفرق الطبية في متابعة المصابين وتقديم الرعاية اللازمة لهم، حتى تحسن حالتهم الصحية واستكمال برامج العلاج المقررة.