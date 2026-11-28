عقد وفد من وزارة السياحة والآثار، برئاسة الدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اجتماعًا مع وفد من لجنة الثقافة والسياحة ببلدية تشونجتشينج الصينية، برئاسة جاو لين، رئيسة الوفد الصيني والمدير العام للجنة الثقافة والسياحة ببلدية تشونجتشينج، وتشانج يي، مستشار سفارة جمهورية الصين الشعبية في مصر ومدير المركز الثقافي الصيني بالقاهرة؛ لمتابعة مستجدات ملف الترشيح المشترك لموقعي نقوش بايهيليانج في الصين ومقياس النيل بجزيرة الروضة في مصر على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، ومناقشة الإجراءات والخطوات التنفيذية المقرر اتخاذها خلال الفترة المقبلة لاستكمال الملف.

مباحثات مصرية صينية

ويأتي الاجتماع، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الإدارة الوطنية للتراث الثقافي بجمهورية الصين الشعبية والمجلس الأعلى للآثار، بشأن التعاون في الترشيح التسلسلي للتراث الثقافي للموقعين، والتي تم توقيعها خلال شهر سبتمبر الماضي، على هامش زيارة الرئيس الصيني إلى جمهورية مصر العربية.

واستهل الدكتور هشام الليثي الاجتماع بالترحيب بتشانج يي، وجاو لين وأعضاء الوفد، مؤكدًا أن ملف تسجيل المواقع الأثرية المصرية على قائمة التراث العالمي يمثل أحد الملفات ذات الأولوية لدى المجلس الأعلى للآثار.

وأشار إلى أهمية التعاون مع الجانب الصيني في إعداد ملف الترشيح المشترك للموقعين، لما يجمعهما من قيمة تاريخية وحضارية وارتباط وثيق بالتراث الهيدرولوجي.

وشدد على ضرورة الاتفاق على خريطة طريق واضحة تتضمن جدولًا زمنيًا محددًا لمختلف مراحل العمل، وتحديد الالتزامات المطلوبة من كل جانب، بما يضمن استكمال الملف العلمي والمستندات اللازمة وفقًا للمعايير والإجراءات المعمول بها لدى منظمة اليونسكو، وصولًا إلى تقديمه في أفضل صورة ممكنة.

ومن جانبه، قدم الدكتور أحمد رحيمة، معاون وزير السياحة والآثار والمنسق العام لملف التسجيل المشترك بين الجانبين، عرضًا تناول الموقعين محل الترشيح، وما يتمتعان به من أهمية تاريخية وعلمية، إلى جانب استعراض ما تم إنجازه من أعمال وجهود مشتركة منذ عام 2023 في إطار الإعداد للملف.

وأوضح أن الموقعين يمثلان نموذجًا مميزًا للتراث المرتبط بالمياه، إذ ارتبط كل منهما بقياس ومتابعة مستويات الأنهار في الحضارتين المصرية والصينية؛ حيث يرتبط موقع نقوش بايهيليانج بنهر اليانجتسي في الصين، بينما يرتبط مقياس النيل بجزيرة الروضة بنهر النيل في مصر، بما يعكس أهمية المياه في تطور الحضارتين وارتباطها بالمعارف والممارسات الإنسانية عبر التاريخ.

وأشار إلى أن الجانبين شاركا خلال السنوات الماضية في عدد من الفعاليات الدولية للتعريف بالموقعين وملف الترشيح المشترك أمام الخبراء والمتخصصين والجهات المعنية بالتراث، وكان من أبرزها المشاركة في أعمال الدورة الثامنة والأربعين للجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو، التي عُقدت في جمهورية كوريا خلال شهر يوليو الماضي.

ومن جانبها، أعربت جاو لين، المدير العام للجنة الثقافة والسياحة ببلدية تشونجتشينج ورئيسة الوفد الصيني، عن تقديرها لما تبذله وزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار من جهود لدعم مسار العمل المشترك، مؤكدة أن مصر والصين تمتلكان حضارتين عريقتين وتراثًا ثقافيًا يمتد لآلاف السنين، وهو ما يفرض على الجانبين مسؤولية مشتركة في صون هذا التراث والحفاظ عليه وإبرازه على المستوى الدولي.

وأشادت بما حققه التعاون المصري الصيني في هذا الملف خلال السنوات الماضية، وما حظيت به مبادرة الترشيح المشترك من اهتمام وردود فعل إيجابية من الأوساط الدولية المعنية بالتراث، مؤكدة أهمية مواصلة التنسيق بين الجانبين لاستكمال الإجراءات المتبقية وفقًا للجدول الزمني المحدد.

كما استعرض داي تشوان، مدير مكتب ترشيح التراث العالمي بلجنة الثقافة والسياحة ببلدية تشونجتشينج، التصور المقترح لخطة العمل خلال المرحلة المقبلة، والذي يشمل استكمال مراجعة الملف العلمي والمستندات الداعمة، وإجراء الفحص المشترك للمحتوى قبل التقديم، ثم استكمال إجراءات التقييم المبدئي وما يليها من مراحل وفقًا للقواعد والإجراءات الخاصة بالترشيحات المقدمة إلى منظمة اليونسكو.