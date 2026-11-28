وجه المجلس الأعلى للآثار، بمنع استخدام أقلام الليزر (Laser Pointers) داخل جميع المواقع والمتاحف الأثرية، سواء من جانب الزائرين أو المرشدين السياحيين أو العاملين، وذلك حفاظًا على النقوش والمناظر الجدارية الملونة من التلف والتدهور.

المجلس الأعلى للآثار

ونوه المجلس الأعلى للآثار في منشور له، أن القرار جاء بعد رصد استخدام بعض الزائرين والمرشدين السياحيين أقلام الليزر داخل المقابر والمعابد الأثرية للإشارة إلى المناظر والنقوش الموجودة على الجدران، الأمر الذي يؤثر سلبًا على العناصر الأثرية ويهدد سلامتها وقيمتها الفنية والتاريخية.



تابعت باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحظر داخل المواقع والمتاحف الأثرية، مؤكدة أن استخدام أقلام الليزر بالمخالفة لهذه التعليمات سيُعرّض مرتكبيه للمساءلة القانونية.

يذكر أن شهد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للآثار وكل من مؤسسة «Honor Frost» بالمملكة المتحدة، وبروتوكول تعاون مع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، وذلك خلال فعاليات الاحتفال بيوم التراث الثقافي المغمور بالمياه، بالتزامن مع مرور 30 عامًا على تأسيس الإدارة العامة للآثار الغارقة بالمجلس الأعلى للآثار.

وأكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن توقيع مذكرة التفاهم وبروتوكول التعاون يأتيان في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز الشراكات مع المؤسسات العلمية والبحثية المتخصصة، محليًا ودوليًا، والاستفادة من أحدث التقنيات والتطبيقات العلمية في أعمال البحث والكشف عن الآثار المغمورة بالمياه وتوثيقها وحمايتها، بما يضمن الحفاظ على هذا الجزء المهم من التراث الحضاري المصري للأجيال القادمة.