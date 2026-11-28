يسود الهدوء سوق الصرف المصرفي اليوم السبت 28 نوفمبر 2026، إذ حافظت العملات العربية على مستوياتها أمام الجنيه المصري في بنك مصر، دون تسجيل أي حركة في أسعار الشراء أو البيع، في ظل إغلاق البنوك يومي الجمعة والسبت واستئناف عملها غدًا الأحد.

الدينار الكويتي يتصدر العملات العربية في بنك مصر

يواصل الدينار الكويتي تصدر قائمة العملات العربية الأعلى قيمة أمام الجنيه، مسجلًا 173.87 جنيه للشراء، و177.60 جنيه للبيع.

يليه الدينار البحريني عند 143.17 جنيه للشراء، و145.52 جنيه للبيع.

تداول الريال العُماني عند 140.31 جنيه للشراء، و142.52 جنيه للبيع.

الدينار الأردني بين أعلى العملات العربية

استقر الدينار الأردني عند 76.76 جنيه للشراء، و77.50 جنيه للبيع.

العملات الخليجية الأكثر طلبًا للمصريين

سجل الدرهم الإماراتي 14.90 جنيه للشراء، و14.94 جنيه للبيع.

بينما بلغ الريال السعودي 14.52 جنيه للشراء، و14.62 جنيه للبيع.

فيما وصل الريال القطري إلى 14.19 جنيه للشراء، و15.06 جنيه للبيع.

تعود البنوك للعمل غدًا الأحد، وسط ترقب المتعاملين لأي تحرك في الأسعار مع بدء التعاملات الرسمية بحسب حركة العرض والطلب.