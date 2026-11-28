شهدت أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري في بنك مصر استقرارًا ملحوظًا اليوم السبت 28 نوفمبر 2026، دون تسجيل أي تغيير في أسعار الشراء أو البيع، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في القطاع المصرفي.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم 28 نوفمبر 2026 في بنك مصر

استقر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم في بنك مصر عند 14.90 جنيه للشراء، و14.94 جنيه للبيع، دون أي تغيير عن التعاملات السابقة.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر 14.52 جنيه للشراء، مقابل 14.62 جنيه للبيع، بنسبة تغير 0%، ليحافظ على مستواه دون تحرك.

سعر الريال القطري اليوم في بنك مصر

بلغ سعر الريال القطري اليوم في بنك مصر 14.19 جنيه للشراء، و15.06 جنيه للبيع، وسط حالة من الثبات في الأسعار.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

حافظ الدينار الكويتي، أعلى العملات العربية قيمة، على استقراره في بنك مصر، إذ سجل 173.87 جنيه للشراء، و177.60 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني اليوم في بنك مصر

استقر سعر الدينار البحريني اليوم في بنك مصر عند 143.17 جنيه للشراء، و145.52 جنيه للبيع، دون تغيير.

سعر الدينار الأردني اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدينار الأردني اليوم في بنك مصر 76.76 جنيه للشراء، مقابل 77.50 جنيه للبيع، بنسبة تغير 0%.

سعر الريال العُماني اليوم في بنك مصر

بلغ سعر الريال العُماني اليوم في بنك مصر 140.31 جنيه للشراء، و142.52 جنيه للبيع، محافظًا على مستواه دون تحرك.

العطلة الرسمية للبنوك واستئناف العمل غدًا

تغلق البنوك العاملة في مصر أبوابها يومي الجمعة والسبت بمناسبة العطلة الأسبوعية الرسمية، على أن تستأنف عملها بشكل غدًا الأحد.