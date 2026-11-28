تتوزع العطلات الرسمية على مدار العام الجديد 2027 لتمنح العاملين والطلاب فترات راحة متباينة بين المناسبات الدينية والوطنية والاجتماعية، مع بقاء بعض الأيام العادية ضمن ساعات العمل المعتادة وفق طبيعة كل جهة، وتخضع مواعيد منح هذه الإجازات أو ترحيلها لضوابط منظمة تحددها الجهات المختصة للقطاعين الحكومي والخاص والمدارس والجامعات، بما يوازن بين استمرارية الخدمات وتنظيم خطط السفر والالتزامات الأسرية والعملية للمواطنين طوال العام.

عطلات ينتظرها الموظفين والطلاب

ينتظر الطلاب والموظفين يوم 7 يناير، للحصول على عطلة رسمية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، والتي من المتوقع أن تمتد لثلاثة أيام متتالية، إذ يعقبها يوما الجمعة والسبت، وهما العطلة الأسبوعية المعتادة، لتبدأ الراحة من الخميس 7 يناير وتستمر حتى السبت 9 يناير 2027.

عطلات ينتظرها الموظفين والطلاب

وتعتبر إجازة عيد الميلاد المجيد العاملين فرصة جيدة، للاستمتاع بثلاثة أيام متواصلة من الراحة، خاصة عند اعتماد يوم الخميس 7 يناير إجازة رسمية، إذ تتصل بيومي الجمعة والسبت، وهما يوما العطلة الأسبوعية المعتادة، ليحصل الموظفون والطلاب على عطلة تمتد من الخميس وحتى السبت.



موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2027

من المنتظر أن تكون إجازة عيد الميلاد المجيد، أول أيام الإجازات الرسمية في العام الجديد، على أن يصدر القرار النهائي بشأن منح الإجازة وتنظيمها وفقًا للقرارات الحكومية الرسمية.

اول اجازة في 2027

وكانت آخر الإجازات في عام 2026 بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر، ولا يتبقى بعدها أي مناسبات أو عطلات أخرى في العام الحالي، باستثناء الإجازات الأسبوعية المعتادة يومي الجمعة والسبت.

جدول الإجازات الرسمية 2027 في مصر

يشهد عام 2027 مجموعة من الإجازات الرسمية التي تتنوع بين المناسبات الوطنية والدينية، وتبدأ أولى العطلات بعيد الميلاد المجيد في شهر يناير، بينما تتضمن بقية الشهور أعيادًا ومناسبات مختلفة، وفقًا للمواعيد المتوقعة للتقويم الميلادي والهجري.

عيد الميلاد المجيد

وجاءت أبرز مواعيد الإجازات الرسمية المنتظرة في مصر خلال عام 2027 كالتالي:

- عيد الميلاد المجيد: الخميس 7 يناير 2027.

- عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير: الاثنين 25 يناير 2027.

- عيد الفطر المبارك: الثلاثاء 9 مارس 2027.

عيد الشرطة

- ⁠عيد تحرير سيناء: الأحد 25 أبريل 2027.

- عيد العمال: السبت 1 مايو 2027.

- ⁠شم النسيم: الاثنين 3 مايو 2027.

- ⁠وقفة عرفات: السبت 15 مايو 2027.

- ⁠عيد الأضحى المبارك: الأحد 16 مايو 2027.

- ⁠رأس السنة الهجرية 1449: الأحد 6 يونيو 2027.

- ⁠ذكرى ثورة 30 يونيو: الأربعاء 30 يونيو 2027.

- ⁠ذكرى ثورة 23 يوليو: الجمعة 23 يوليو 2027.

عيد القوات المسلحة

- المولد النبوي الشريف: السبت 14 أغسطس 2027.

- ⁠عيد القوات المسلحة وذكرى انتصارات أكتوبر: الأربعاء 6 أكتوبر 2027.