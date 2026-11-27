أفادت تقارير تقنية بأن شركة "NVIDIA" أبلغت شركاءها من مصنعي البطاقات الرسومية عن خفض جديد في إمدادات وحدات معالجة الرسوميات المخصصة للألعاب بنسبة تصل إلى 30%.

تفاصيل خفض إمدادات بطاقات الألعاب من NVIDIA

أوضح التقرير التقني المنشور في 26 نوفمبر الجاري أن "NVIDIA" أخطرت شركاء التصنيع بتقليص توريد وحدات معالجة الرسوميات الخاصة بالألعاب، وهي الرقائق المسؤولة عن تشغيل الألعاب والرسوميات عالية الدقة على أجهزة الحاسوب.

ولم يصدر أي تأكيد رسمي من شركة "NVIDIA" حتى الآن بشأن صحة هذه التخفيضات أو حجمها الفعلي على أرض الواقع.

نطاق التطبيق والطرازات غير المؤكدة

لفت التقرير إلى غياب التفاصيل التي تحدد الطرازات المتأثرة من بطاقات "RTX" بقرار الخفض المبلغ عنه.

وبحسب ما ذكره الموقع، لا تتوفر معلومات مؤكدة حول نطاق تطبيق هذه التخفيضات خارج السوق الصينية، ما يجعل الصورة النهائية لتوزيع الإمدادات غير واضحة حتى اللحظة.