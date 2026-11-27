أكد الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن الاقتصاد المصري يحقق معدلات نمو جيدة رغم التحديات الاقتصادية والظروف الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة والعالم خلال السنوات الماضية.

وقال السعيد، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن معدل النمو الاقتصادي في مصر بلغ 5.1%، وهو معدل جيد مقارنة بعدد من دول المنطقة، موضحاً أن معدل النمو في تونس لم يتجاوز 2%.

وأضاف أن المستهدف خلال المرحلة المقبلة هو الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى 6% أو 6.5%، معرباً عن تفاؤله بإمكانية تحقيق هذه المستهدفات حال استقرار الظروف والمتغيرات الخارجية.