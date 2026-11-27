أكدت الحكومة العراقية تمسكها بفرض سلطة الدولة على كامل أراضي البلاد، ومواصلة جهودها لحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية، ومنع تهريب النفط والأموال، وحماية الثروات الوطنية من الاستنزاف، مشددة على أنها لن تتراجع عن المبادئ التي يقوم عليها برنامجها الحكومي.

وقال الناطق باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، الجمعة، إن حكومة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي لن تحيد عن مبادئها الوطنية، التي تقوم على عدم السماح بوجود سلاح خارج سلطة الدولة، أو تهريب النفط والأموال، أو استنزاف ثروات الشعب العراقي في أي منطقة من البلاد.

وأوضح العبودي أن هذه التوجهات ترتبط بحماية السيادة الوطنية وصون المال العام، في إطار تحركات حكومية لمكافحة الفساد وملاحقة عمليات تهريب الموارد النفطية، وتعزيز سيطرة المؤسسات الاتحادية على المنافذ والموارد الاقتصادية.

وفي الشأن السياسي، أشار المتحدث إلى تطلع الحكومة لعقد الحوار المرتقب في الأول من ديسمبر المقبل بروح وطنية تستند إلى الدستور، وتضع المصالح العليا لجميع العراقيين في مقدمة الأولويات.

كما شدد على أن احترام الوضع الدستوري لإقليم كردستان العراق ضمن النظام الاتحادي يمثل التزامًا قانونيًا ثابتًا، مؤكدًا أن الأكراد جزء أصيل من النسيج الوطني، وأن جميع العراقيين متساوون في الحقوق والواجبات.

وتأتي التصريحات بالتزامن مع إجراءات حكومية تستهدف تشديد الرقابة على عمليات تصدير النفط والمنافذ الحدودية، بعد الكشف عن شبهات تهريب وإصدار قرارات بإغلاق معابر غير رسمية وملاحقة مسؤولين متهمين بالتقصير.

وتعكس هذه التحركات مساعي بغداد لتعزيز سلطة المؤسسات الاتحادية على الموارد والثروات الوطنية، في وقت تتواصل فيه الخلافات مع حكومة إقليم كردستان بشأن إدارة بعض الحقول النفطية والمعابر الحدودية وصلاحيات الحكومة الاتحادية والإقليم.

