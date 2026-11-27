شيّع أهالي قرية كفر عليم التابعة لمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، جثمان السائق أبو النور، في جنازة مهيبة، وسط حالة من الحزن والأسى بين أسرته وأقاربه وأهالي القرية، عقب وفاته في حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق.



وسادت حالة من التأثر الشديد خلال مراسم تشييع الجثمان، بعدما أبكى شقيق الراحل المشيعين بمشهد مؤثر، فيما حرص الأهالي على مرافقة الجثمان إلى مثواه الأخير، وتقديم واجب العزاء لأسرته.



وتحولت الجنازة إلى مشهد إنساني مؤثر، عكس حجم الصدمة التي عاشتها أسرة الراحل وأهالي قريته، خاصة بعد رحلة طويلة من القلق والترقب لمعرفة مصيره، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أسرته الصبر والسلوان.



وفي وقت سابق، قال عم الشاب أبو النور إن نجل شقيقه كان يقود سيارة ميكروباص «تويوتا» خلف سيارة نقل المواد البترولية التي شهدت الحادث.



وأضاف أن أبو النور شاب محترم، ويعمل على سيارته الخاصة بخط التحرير – القناطر الخيرية، وكان متوجهًا إلى عمله وقت وقوع الحادث، ولم تكن أسرته تعلم ما إذا كان قد نجا أم لا.



وأوضح أن شقيقه واصل البحث عنه منذ وقوع الحادث، دون العثور عليه أو الوصول إلى معلومة تطمئن الأسرة، مؤكدًا أن الجميع عاش حالة من الحزن والقلق، خاصة أن أبو النور لديه أبناء صغار وزوجة حامل كانت تنتظر عودته.



وأشار إلى أن الأسرة أجرت تحليل الحمض النووي DNA في محاولة للتعرف على مصيره، لكنها لم تتلقَّ في ذلك الوقت أي معلومات تؤكد وفاته، ليظل الأمل معلقًا في معرفة الحقيقة والاطمئنان عليه، حتى تأكدت وفاته وانتهت رحلة البحث بتشييع جثمانه.