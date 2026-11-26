شنت مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية حملة رقابية مكبرة بمدينة القناطر الخيرية، أسفرت عن ضبط مركز طبي غير مرخص يعمل في مجال العلاج بالطب البديل، وضبط القائمين على إدارته وتقديم خدمات علاجية للمواطنين دون مؤهلات طبية، منتحلين صفة أطباء، مع غلق المركز وتشميعه بالشمع الأحمر.



جاءت الحملة تنفيذًا لتعليمات المهندس حسام الدين أحمد عبد الفتاح، محافظ القليوبية، وتوجيهات الدكتور هشام زكي، مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون المؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، وتعليمات الدكتور إسحق جميل، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة، والتصدي للكيانات الوهمية والممارسات التي تهدد صحة المواطنين.

وتحت إشراف الدكتور شعبان وردة، مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، تحركت لجنة من مفتشي إدارة العلاج الحر بالقناطر الخيرية، عقب ورود معلومات بشأن إدارة منشأة طبية خاصة دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وأسفرت أعمال التفتيش عن رصد مخالفات تمثلت في إدارة وتشغيل مركز طبي دون ترخيص من وزارة الصحة، وتقديم خدمات علاجية بالمخالفة للقوانين المنظمة للمنشآت الطبية، فضلًا عن قيام أشخاص غير حاصلين على مؤهلات طبية بإدارة المركز وتقديم الخدمات العلاجية، وانتحال صفة طبيب.

وعلى الفور، جرى تحرير المحاضر اللازمة، وغلق المركز وتشميعه بالشمع الأحمر، مع استكمال الإجراءات القانونية وإحالة الواقعة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكدت مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية استمرار الحملات الرقابية المفاجئة والمكثفة بجميع مراكز ومدن المحافظة، لملاحقة المنشآت الطبية غير المرخصة والتصدي لمنتحلي صفة الأطباء، ومنع استغلال المواطنين أو تعريض حياتهم للخطر.

وناشدت المديرية المواطنين ضرورة التأكد من تراخيص المنشآت الطبية ومؤهلات القائمين على تقديم الخدمات العلاجية والتجميلية قبل التعامل معهم، وعدم الانسياق وراء الإعلانات الطبية المضللة أو الوعود العلاجية غير الموثوقة.