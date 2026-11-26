لقي شابان مصرعهما في حادث تصادم مأساوي، بعدما صدمهما أتوبيس أثناء عبورهما الطريق أعلى الطريق الدائري، بنطاق منطقة أم بيومي التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية، ليسقطا أسفل عجلاته ويفارقا الحياة متأثرين بإصاباتهما البالغة.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بمنطقة أم بيومي، ووجود حالتي وفاة نتيجة اصطدام أتوبيس بشابين أثناء عبورهما الطريق.



وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية يرافقها عدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى فرض كردون بمحيط الحادث، فيما كشفت المعاينة الأولية أن الشابين تعرضا للدهس أسفل عجلات الأتوبيس، ما أسفر عن وفاتهما في الحال متأثرين بالإصابات التي لحقت بهما.



وسادت حالة من الحزن بين المتواجدين بمحيط الواقعة، خاصة مع بشاعة الحادث، فيما جرى نقل الجثمانين إلى مشرحة المستشفى، والتحفظ عليهما تحت تصرف جهات التحقيق، لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية والطبية اللازمة.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، وصرحت بالدفن عقب انتهاء الإجراءات والفحوصات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة.