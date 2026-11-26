كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من أحد جيرانه لقيامه بالوقوف بشرفة مسكنه متجرداً من ملابسه العلويه بالقليوبية .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 19/ الجارى تبلغ لقسم شرطة أول بنها بالقليوبية من طرف أول : (عامل)، طرف ثان : (الظاهر بمقطع الفيديو "له معلومات جنائية") مقيمين بذات الدائرة، بتضرر كلاً منهما من الآخر لخلافات الجيرة بينهما، وأبديا رغبتهما فى التصالح، وبتاريخ 23 الجارى تجددت الخلافات بينهما وقيام أحدهما بتصوير الآخر على النحو الظاهر بمقطع الفيديو .





أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .