شهدت فعاليات اليوم الأول من مهرجان الفيوم إقبالاً لافتاً على معرض صور الطبيعة، الذي أُقيم ضمن برنامج المهرجان عقب ندوة السينما.

وحضر افتتاح المعرض كل من سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر وجامعة الدول العربيةانجلينا ايخهورست، والفنانة داليا البحيري، والكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال، إلى جانب المخرج ورئيس المهرجان هاني لاشين.



وخلال جولتها في أرجاء المعرض، حرصت الفنانة داليا البحيري على تفقد مختلف الأعمال المعروضة والتعرف على تفاصيلها، معربة عن تقديرها وإشادتها بالجهود الكبيرة التي بذلها المشاركون والقائمون عليه.



كما حرصت سفيرة الاتحاد الأوروبي على جولة داخل المعرض والتقاط الصور التذكارية، حيث تلقّت هدية عبارة عن حقيبة قدّمها لها أحد الحضور.