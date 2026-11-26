علق المستشار تركي آل الشيخ على الانتقادات التي وُجهت إلى مبادرة التبرع لدعم أسر ضحايا ومصابي حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، مؤكدًا أن مساعدة المتضررين ومساندة أسر الضحايا واجب إنساني يستحق التشجيع وليس الانتقاد.

وقال تركي آل الشيخ، في منشور له، إن بعض ردود الأفعال اتسمت بقلة الاحترام وغياب الرحمة والإنسانية، متسائلًا عن جدوى التشكيك في نوايا شخص قرر المساهمة في تخفيف معاناة أسر الضحايا.

وأضاف: «شجعوا الناس تعمل خير وتقف مع بعض وتساعد وتبادر»، منتقدًا ما وصفه بكثرة التعليقات والتنظير ونظريات المؤامرة بدلًا من تقدير المبادرات الإنسانية.

وشدد على أن المبادرة جاءت من إنسان شاهد مأساة الحادث وتأثر بمصاب الضحايا، وفكر في أسرهم وذويهم، وقرر المساهمة في تخفيف معاناتهم، داعيًا منتقدي المبادرة إلى الدعاء لصاحبها أو التزام الصمت بدلًا من الإساءة إليه.