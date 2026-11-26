تترقب جماهير الكرة المصرية ظهور عدد من المحترفين المصريين في الملاعب الأوروبية والعربية اليوم الخميس 26 نوفمبر 2026 خلال مجموعة من المواجهات المهمة بمختلف البطولات في ظل سعي نجوم الفراعنة لمواصلة التألق مع أنديتهم وتقديم مستويات مميزة في تجاربهم الاحترافية.

وتتجه الأنظار إلى مباريات الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي بجانب منافسات الدوري السعودي التي تشهد ظهور عدد من الأسماء المصرية، وسط اهتمام جماهيري كبير بمتابعة نتائجهم ومستوياتهم الفنية.

هيثم حسن في اختبار أوروبي مع سيلتك

يخوض هيثم حسن مواجهة قوية مع فريقه سيلتك الاسكتلندي أمام فرينكفاروزي المجري، ضمن منافسات الدوري الأوروبي موسم 2026-2027.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يأمل اللاعب المصري في الحصول على فرصة للمشاركة وتقديم أداء مميز، والمساهمة في تحقيق نتيجة إيجابية لفريقه خلال مشواره بالبطولة القارية.

إبراهيم عادل يبحث عن التألق مع نورشيلاند

وفي مواجهة أوروبية أخرى يستعد إبراهيم عادل لخوض مباراة مع فريقه نورشيلاند الدنماركي أمام باناثينايكوس اليوناني ضمن منافسات دوري المؤتمر الأوروبي.

وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وسط تطلعات لمشاركة اللاعب المصري ومواصلة تقديم مستويات قوية في تجربته الاحترافية خاصة مع رغبته في إثبات قدراته وترك بصمة واضحة مع فريقه.

محمد صلاح يظهر مع طرابزون سبور أمام سسكا صوفيا

كما تشهد مباريات اليوم مواجهة تجمع بين طرابزون سبور التركي وسسكا صوفيا، ضمن منافسات دوري المؤتمر الأوروبي في لقاء ينطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتحظى المباراة باهتمام الجماهير المصرية، التي تترقب ظهور محمد صلاح مع الفريق التركي، والمساهمة في تحقيق نتيجة إيجابية خلال المنافسات الأوروبية.

تريزيجيه في التشكيل الأساسي أمام الفتح

وعلى صعيد الملاعب السعودية يتواجد محمود حسن تريزيجيه في التشكيل الأساسي مع فريقه الرياض أمام الفتح اليوم الخميس ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة و25 دقيقة مساء بتوقيت القاهرة حيث يتطلع تريزيجيه إلى الظهور بشكل مميز ومساعدة فريقه على تحقيق نتيجة إيجابية مستفيدا من خبراته الكبيرة في الملاعب العربية والأوروبية.

مواعيد مباريات المحترفين المصريين اليوم الخميس

هيثم حسن: سيلتك أمام فرينكفاروزي – الساعة 10 مساء.

إبراهيم عادل: نورشيلاند أمام باناثينايكوس – الساعة 10 مساء.

محمد صلاح: طرابزون سبور أمام سسكا صوفيا – الساعة 10 مساء.

محمود حسن تريزيجيه: الفتح أمام الرياض – الساعة 4:25 مساء.

وتأمل الجماهير المصرية في مشاهدة تألق المحترفين خلال مواجهات اليوم وتحقيق نتائج إيجابية مع أنديتهم بما يعكس تطور حضور اللاعب المصري في الملاعب العربية والأوروبية.